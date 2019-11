Visita gratuita al Mulino di Adegliacco

Un antico Mulino, con i suoi macchinari orginali e la suggestiva atmosfera: domenica 1° dicembre il Mulino di Adegliacco – Dida Centre Immaginario Didattico, a Tavagnacco (UD), apre le sue porte per due attività: una visita guidata alle ore 15.00 e un laboratorio di tinkering per famiglie alle ore 16.30.



La visita guidata delle 15.00, adatta ad adulti e bambini, permette di osservare le ruote, gli ingranaggi, le macine del Mulino, per scoprirne la storia e l'attività. La visita comprende anche piccoli esperimenti sui cereali e sui materiali granulari, per comprenderne le proprietà fisiche e il comportamento.



Nel laboratorio per famiglie “Pannelli e pennelli”, alle 16.30, adulti e bambini (da 8 anni in su) lavorano insieme, assemblando pannelli fotovoltaici, motorini elettrici, materiali di riciclo, cavi e pennelli, per creare simpatici e funzionanti marchingegni “pittori”. La metodologia usata è quella del tinkering, messa a punto all'Exploratorium di San Francisco, che significa “smanettare”, sperimentare con materiali e strumenti diversi.



Per entrambe le attività è obbligatoria la prenotazione, su www.immaginarioscientifico.it (pagina “Le attività del mese al Dida Centre di Tavagnacco”).