Scopriamo le curiosità e chi sono gli ospiti che hanno dialogato con Guido Tonizzo nel suo libro-inchiesta sul senso della vita, intitolato "Vita, Conoscenza e Mistero" ed edito da Caosfera Edizioni.

Tonizzo ha raggiunto svariate personalità con un'interessantissima opinione su questi temi: scienziati, esponenti religiosi, medici, e altri ancora.

L'ambito, più in generale, della cosiddetta ricerca, è fatto di diversi metodi di indagine, diversi campi, diverse sensibilità ed opinioni. C'è chi sostiene che la vita continui, ad esempio, e chi ritiene che la vita si concluda con questa esperienza terrena. Il libro di Tonizzo ha voluto esplorare, in modo approfondito, chi ritiene che la vita continui (e ne è uscito molto materiale prezioso)... Ed ecco quindi che si possono trovare gli studi e le misurazioni di Giulio Fanti (professore e studioso della Sindone), le idee del biologo cellulare Bruce Lipton, le opinioni dei medici Filadelfo La Ferla e di Eugenio Sclauzero, e molti altri nomi, alcuni anche in campi di studio che possono talvolta esser considerati "particolari", dato che il testo si proponeva di indagare sul tema da diversi punti di vista per dare più risposte possibili alle varie curiosità che vi possono essere.

Ogni persona ha un proprio percorso di vita e, spesso, di ricerca del senso delle cose. Questo libro può essere un valido contributo, pieno di riflessioni ispiranti e informazioni interessanti.