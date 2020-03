Vita da monaco a Barbana

L’Isola Santuario di Barbana non lascia, non raddoppia bensì quadruplica. Rispetto ai quattro frati francescani che hanno lasciato nell’ottobre scorso il santuario, ora sono ben quindici i monaci che si prendono cura di un luogo molto amato sia non soltanto dalla comunità gradese, ma dall’intera regione. Nei tre mesi di permanenza sull’isola i benedettini della Congregazione del Brasile hanno già iniziato ad apportare qualche modifica, con lo scopo tra qualche tempo di poter portare sull’isola il Priorato, anche se i passi da compiere sono ancora molti.



Il ritorno dell’orto

Di fatto l’isola è divisa, con ancora maggiore attenzione, tra l’area aperta ai pellegrini e quella riservata alla ‘clausura’. In questa seconda parte possono entrare esclusivamente gli appartenenti all’ordine o di laici, ma soltanto se accompagnati da un monaco.



In attesa dell’invasione

Nella zona della clausura, come confermato da Benedetto Albertin, priore del santuario, è stata ripresa l’attività di coltivazione dell’orto, “una tradizione di noi monaci così come il lavoro dei campi, la semina, l’aratura, la raccolta - precisa Benedetto. Un tempo, di fatto, chi abitava il santuario coltivava anche le ‘mote’, le isole vicine. E la presenza di vari animali come galline o alcuni maiali ne è la riprova. Senza dimenticare la preghiera, con la Liturgia delle Ore e le varie fasi giornaliere dall’Ufficio delle Letture delle 6 del mattino, per proseguire con le lodi e gli uffici di terza, sesta e nona, concludendo la giornata con il vespro e la compieta, senza dimenticare la celebrazione della santa messa conventuale delle 10.30.Chi oggi abita l’isola è tuttavia ben consapevole che ad aprile, dopo Pasqua, all’arrivo di flussi maggiori di pellegrini, il lavoro è destinato a diventare ancora più pressante. Rispetto della tradizione non significa però chiudersi alla modernità. Perché nel frattempo, i monaci hanno anche pensato ad implementare i canali social, aprendo una pagina Facebook e un sito totalmente rinnovato e accattivante, in grado di attirare, magari, anche un pubblico più giovane rispetto a quello che attualmente frequenta le nostre chiese. Al mattino, alla sera e per comunicare eventi o notizie relative al Santuario e alla sua attività vengono infatti postate foto scattate con cura e attenzione per catturare l’attenzione del lettore. E sta funzionando, con la pagina Facebook sta già raggiungendo i mille mi piace. Per il prossimo futuro i benedettini hanno già organizzato una settimana di esercizi spirituali per la Settimana Santa dall’8 aprile al 12 aprile, ovvero dal Mercoledì Santo alla domenica di Pasqua sul tema ‘Conoscere, pregare e vivere la liturgia della Settimana Santa’ cui ci si può iscrivere scrivendo a barbana@interfree.it.