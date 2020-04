Vittime dell’amianto, innaffiato l'albero dei fazzoletti a Monfalcone

Nessuna cerimonia ufficiale causa Coronavirus, ma un gesto altamente simbolico: in occasione della Giornata mondiale per le vittime dell’amianto, che ricorre il 28 aprile, il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha innaffiato in piazzetta Colombo a Panzano l’“albero dei fazzoletti”, simbolo del dolore per chi ha perso la vita a causa della fibra killer ma anche della speranza. L’esemplare di Davidia involucrata è arrivato da Casale Monferrato a fine maggio 2019, dopo che il Comune di Monfalcone è risultato vincitore del Premio Eternot, istituito appunto dalla città piemontese per riconoscere l’impegno di chi si è distinto nella ricerca, nella diffusione dell’informazione e nelle battaglie sociali e legali relative ai danni causati dall’amianto. A prendersi cura della pianta con un annaffiatoio, uno “sbrufador”, è la comunità, come simbolo della custodia della memoria delle morti provocate dall’esposizione all’amianto.

“Dedichiamo questa giornata ai nostri morti, che non dimentichiamo mai, e a coloro che purtroppo soffriranno ancora. Vogliamo ancora una volta esprimere la nostra vicinanza per la sofferenza continuativa che a Monfalcone questa tragedia ha provocato e provoca, con un’incidenza drammaticamente incomparabile rispetto ad altri territori”, ha detto il sindaco. Alla breve riflessione sono intervenuti anche gli assessori Michele Luise, Francesco Volante e Massimo Asquini, il parroco, don Flavio, e alcuni rappresentanti del rione di Panzano. Da parte di questi ultimi è arrivata una proposta: ricordare con una panchina rosa le tante donne vittime dell’amianto.



Il sindaco ha anche ricordato le tante iniziative messe in campo dall’amministrazione: “Con l’inaudita transazione della passata amministrazione la responsabilità penale non potrà esser più perseguita. Ma da parte nostra continuiamo a batterci sui fronti morale, sociale e ambientale. Una novità importante del bilancio appena approvato è la previsione di un capitolo con una dotazione di 100 mila euro per gli interventi relativi al problema dell’amianto. La vicinanza nei confronti di chi è stato colpito dalle conseguenze dell’uso indiscriminato di questo materiale, l’azione di risanamento del territorio e lo sviluppo dei servizi sociali e sanitari sono i capisaldi della nostra azione. Dopo aver investito nella ricerca e nella sensibilizzazione, vogliamo concentrarci anche sulle bonifiche e sull’aspetto del sostegno psicologico alle famiglie coinvolte. Peraltro per quanto riguarda le bonifiche siamo impegnati, assieme alla Regione, su un piano importante di rimozione”.