Vivaro, un murales rende omaggio al generale Figliuolo

"Un doveroso e sentito ringraziamento al pittore di Basaldella di Vivaro, Andrea Cleva, per aver donato alle nostre comunità questa meravigliosa opera che vuole essere un omaggio, a suffragio di tutti i defunti da Covid-19, e un incoraggiamento al generale Figliuolo impegnato a combattere questa pandemia". Sono le parole, commosse, del sindaco di Vivaro, Mauro Candido, a pochi giorni dalla ricorrenza del 25 aprile, festa della Liberazione.

Il dipinto, a fresco, raffigura il generale Francesco Paolo Figliuolo, con la sua divisa mimetica, mentre abbraccia l'Italia. È stato realizzato sulla parete di una casa, grazie alla cortese disponibilità della famiglia, all'ingresso del paese, arrivando da Spilimbergo, sulla sinistra, in prossimità del ponte sul Meduna.

L'iniziativa è stata subito riferita, tramite il senatore Gasparri, al Commissario all'emergenza, che ha dimostrato il suo apprezzamento e grande gratitudine e ha detto: "Insieme riusciremo a uscire da questa pandemia".

Il generale Figliuolo ha ringraziato per il sostegno che arriva, in questo delicato momento, dal Friuli Venezia Giulia, dove lunedì è atteso per la sua visita assieme al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.