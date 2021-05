Vivere senza Internet, 20 adolescenti friulani si mettono alla prova

Quanto possiamo sopravvivere senza collegamento Internet? Senza che il telefonino ci comunichi ogni notifica dei social, ogni aggiornamento stato o nuovi messaggi e chat? Lo sperimenteranno "sulla propria pelle" venti famiglie friulane che hanno accettato di entrare far parte della sperimentazione dell'App sviluppata nell'ambito del progetto europeo YoungMob.



Coinvolte dall'Associazione Mec, che nel progetto rappresenta l'Italia, le famiglie scaricheranno l'App che permetterà di conoscere la dieta digitale dei propri figli, quindi le abitudini online dei ragazzi tra i 10 e i 15 anni che faranno da "cavia" all'esperimento.



L'obiettivo è quello di contrastare la dipendenza da Internet e sviluppare un uso più consapevole e positivo dello smartphone. Come funziona l'applicazione? Per un periodo di tempo, lo studente riceverà tre notifiche al giorno con domande per analizzare il livello di benessere come ad esempio come "Senti di star male se non hai il telefono sempre con te? Quanto da 1 a 5?". Successivamente l'app invierà dei messaggi targettizzati per suggerire strategie, anche sotto forma di challenge positiva, come ad esempio "Ti sfido a non usare il telefono per due ore".