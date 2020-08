Voci Svelate, tra Covid e fake news

La nuova puntata di Voci Svelate, iniziativa promossa dall’autore, trainer e coach Guido Tonizzo, con Percorsi Perlanima e con la partecipazione degli Invisible Wave, vede ospite Silvia De Michielis, direttore de ilfriuli.it. L’iniziativa, che comprende interviste con ospiti appartenenti in modi diversi al mondo dell’informazione, aggiunge a ogni puntata interessanti punti di vista, tasselli e suggerimenti per informarsi al meglio, in un mondo in cui le notizie spesso non si approfondiscono abbastanza e, del resto, non è neppure facile districarsi tra le tante notizie.

L’idea si fonda sul concetto per cui imparare a informarsi meglio è fondamentale per avere una maggior consapevolezza delle cose che succedono e ci da la possibilità di essere più protagonisti della nostra vita, e ancor più capaci di dare il nostro contributo positivo al mondo circostante.

Con Silvia De Michielis e Guido Tonizzo si è parlato di fake news, giornalismo (specie in relazione al complicato 2020 che stiamo vivendo) e utilizzo dei social. La sigla delle puntate è il singolo degli Invisible Wave, intitolato proprio “Fake News”, presente nel loro EP Stay Safe. Connettetevi al canale YouTube di Voci Svelate, contenente il video di questa intervista oltre che, naturalmente, di tutte le altre puntate dell’iniziativa.