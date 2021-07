Volo in mongolfiera al Granfiume di Fiume Veneto

Vi piacerebbe vedere il cielo dall’alto? Provare l’ebbrezza del volo in mongolfiera come i pionieri dell’Ottocento? Granfiume Granshopping di Fiume Veneto offre l’opportunità di provare l’emozione di salire in mongolfiera e levarsi fino a trenta metri dal suolo a tutti i clienti per tre weekend a partire dal 2 luglio fino al 18 luglio 2021.



“L'obiettivo di quest'iniziativa - spiega la Direttrice del Granfiume Marta Rambuschi - è quella di gratificare i nostri clienti, relegando loro un'esperienza unica nel suo genere che siamo certi si ricorderanno negli anni”.



Per partecipare all’evento occorre avere effettuato una spesa minima di €100 nella stessa giornata (scontrini cumulabili) registrandosi e prendendo appuntamento al desk presente in galleria (piazza fronte PizzaMì) che sarà in funzione dal 28 giugno 2021 al 18 luglio 2021, e che osserverà i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, venerdì, sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00. L’orario di volo vincolato avverrà dalle ore 18.00 alle ore 21.00 di ogni giornata organizzata: 2/3/4 luglio – 9/10/11 luglio – 16/17/18 luglio, e potranno salirvi circa 30 persone al giorno. Per ogni prenotazione da parte dei clienti possono accedere un massimo di due adulti più due bambini”.



All’evento del volo in aerostato inoltre, è in programma, dalle ore 10 alle ore 13:30 di sabato 3 luglio un'attività di guerrilla marketing nel centro storico di Pordenone con animazioni uniche come i trampolieri dentro a delle piccole mongolfiere.



Tre fine settimana all’insegna del divertimento offerti da Granfiume Granshopping di Fiume Veneto, che offriranno occasioni di spensieratezza e di divertimento ad adulti e bambini.