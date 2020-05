Volontari della Protezione civile in stazione a Trieste

Da domani 12 volontari della Protezione civile Fvg saranno operativi nella Stazione centrale di Trieste per controllare il mantenimento delle distanze di sicurezza, dare informazioni sull'emergenza ed essere di supporto ai viaggiatori fornendo mascherine a chi avesse la propria in condizioni non più funzionali ai fini della protezione. Lo ha comunicato oggi a Palmanova il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, a margine della riunione del Comitato operativo con il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

In Friuli Venezia Giulia l'iniziativa per il momento viene realizzata solo a Trieste in quanto la scelta intrapresa dallo stesso Dipartimento nazionale è quella di garantire, con le riaperture delle attività produttive, dei presidi nei punti nodali del trasporto pubblico dei capoluoghi di regione.