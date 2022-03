Volontari ripuliscono le strade a Ronchi dei Legionari

"E' quello che il cuore ci dice di fare. A tutti piace vivere in una città pulita, ma, purtroppo, c'è ancora tanta, troppa inciviltà. Sono tanti coloro i quali ci dicono grazie e tra noi si è creato un clima di amicizia che va ancor più oltre all'atto concreto che facciamo”. Queste le parole pronunciate da Marina Lombardi che, assieme al marito Piero e, con loro, Karin, Antonella ed Italo, in rappresentanza di altri volontari, sono stati ricevuti nei giorni scorsi al palazzo municipale di Ronchi dei Legionari dal sindaco, Livio Vecchiet. Ma chi sono i protagonisti di questo incontro? Sono semplici cittadini che, ispirandosi al movimento “RipuliAMOci challege” e guidati da Giulia Comisso, purtroppo assente per problemi di salute, hanno preso di mira alcune zone della città, ma non solo, e, armati di pinze, guanti e sacchetti, hanno iniziato a ripulirle.

Le ultime loro “incursioni” sono state lungo il raccordo tra l'aeroporto ed il casello autostradale e nella zona degli impianti di base. Ne è venuto fuori di tutto. Rifiuti di ogni genere di cui la gente si disfa senza troppo pensare alle conseguenze ambientali. Bottigliette di plastica, lattine, sacchetti di nylon e le immancabili mascherine chirurgiche sono ormai un flagello.



“Ciò che fate è davvero encomiabile – ha detto il primo cittadino – e non posso che essere grato a chi si mette a disposizione della città e lo fa in silenzio, senza troppo apparire. In più occasioni ho sottolineato come sia importante il senso di comunità, il mettersi a disposizione degli altri e del territorio. Sono orgoglioso di avervi qui e di quello che fate. Spero che il risultato non sia solo materiale, ovvero la quantità di rifiuti raccolti, ma che passi, soprattutto, il messaggio nei confronti di tutti coloro che debbono essere spinti ad avere più cura dell'ambiente e degli spazi urbani”. Un piccolo gesto finale è stato quello della consegna di alcuni omaggi consegnati nelle mani dei volontari che non si arrestano e, attraverso i social, cercano nuovi proseliti. Poche ore alla settimana bastano.