VolontariAmo, serata di beneficienza per il Burlo

Dopo i ripetuti rinvii a causa dell’emergenza sanitaria, la serata di beneficenza “VolontariAMO”, a favore delle associazioni di volontariato che collaborano con l’Istituto materno infantile Burlo Garofolo, si terrà venerdì 10 settembre 2021, alle 20.30, al Politeama Rossetti di Trieste.

I biglietti a suo tempo acquistati in prevendita sono da considerarsi validi, ma per garantire il distanziamento previsto nel rispetto dei protocolli anti Covid non potranno essere confermati i posti a suo tempo assegnati. Rimarrà, comunque, la differenziazione tra platea e galleria. Chi ha smarrito il biglietto può contattare la biglietteria del Rossetti al numero 040 359 3511 per ottenerne uno nuovo.

Lo spettacolo VolontariAMO, promosso dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori Lilt di Trieste e organizzato insieme al Comune di Trieste, su iniziativa di Stefano Gasperini della Tribute Band “I Soliti Pooh” e di Viviana Penso di “Emporio Danza”, sarà presentato da Raffaele Prestinenzi.

Durante la serata verranno proposti i maggiori successi degli intramontabili Pooh e si esibiranno sui brani live i bravissimi ballerini di “Emporio Danza di Trieste ASD”, famosa scuola di ballo triestina diretta dalla maestra Viviana Penso. Un abbinamento risultato vincente e accattivante già nello spettacolo tenutosi al Teatro Bobbio nel novembre 2018, che aveva registrato il sold out. La nota show band triestina assieme alla sezione fiati di Stefano Muscovi, Walter Grison e Antonio Micheli (che con questo concerto arriverà al sesto evento di beneficenza nei quattro anni dall’avvio dell’attività) si cimenterà anche in questa occasione in una esibizione unica per qualità musicale e coreografia.Presenti alla serata anche atleti e ballerini della Società Ginnastica Triestina egli allievi del corso di teatro per il Benessere" dell'A.s.d.c. ConfrontArti, diretto da Elisa Risigari. Infine, durante lo spettacolo gli artisti Paolo Tuzzi e Anna Galavotti si cimenteranno a dipingere delle tele con delle loro creazioni ispirate al tema del volontariato.

Le associazioni tra cui sarà devoluto il ricavato, al netto delle spese, e che avranno l’opportunità di farsi meglio conoscere, sono A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo ONLUS - A.G.M.E.N. F.V.G.Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici - Arpa a dieci corde – Astro onlus - Centro di Aiuto alla Vita “Marisa” -Insù Associazione giovani diabetici sezione di Trieste -Io tifo Sveva;La Leche Legue Italia (Lega per l'allattamento materno) - Lega Italiana Fibrosi Cistica - Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, Associazione di Trieste - Scricciolo onlus.

Direttori artistici Stefano Gasperini e Viviana Penso, scenografie Chiara Barichello, grafica Anna Galavotti, disegni di Erika Cerkvenik; coordinamento dell’evento Bruna Scaggiante e Stefano Gasperini.