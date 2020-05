Votate il fascino di chi resta a casa

Miss Andrà tutto bene è un progetto ideato dall’agenzia Mecforyou per stare vicini e sfilare anche se siamo lontani. Si tratta di un concorso di bellezza suggerito dal fatto che gli appuntamenti e le selezioni sono stati annullati a causa delle restrizioni del Covid-19. “Le ragazze – spiegano dall’agenzia - ci chiedevano quando sarebbero ripresi gli appuntamenti... A tutti noi non mancava solo l’evento in sé, ma lo stare insieme e i momenti condivisi con le partecipanti e con i collaboratori”.

Da qui è nata l’idea di Miss Andrà tutto bene insieme ai partner di Mecforyou, che mettono in omaggio i premi per le vincitrici: un gioiello creato da Moreno Barachino, prodotti per i capelli offerti da Nuje Academy, t-shirt di Alove e prodotti a base di mele di Pomis. Tra i premi anche una confezione di birra artigianale del birrificio Forum Iulii, in quanto il concorso aderisce al progetto di solidarietà Andrà Tutto Bene.

"Abbiamo lanciato questa prima challenge in abito elegante, chiedendo alle ragazze di registrare un video sfilando a casa propria. I filmati sono stati condivisi sulle storie del profilo instagram Miss Andratuttobene e dall’8 maggio partono le votazioni".

Le selezioni si svolgeranno su due canali paralleli: su Instagram, dove saranno caricati i video delle ragazze (per votarle sarà sufficiente mettere un like e un commento sotto ogni video) e tramite la nostra testata, che mette in palio un premio speciale 'il Friuli'; in questo caso le ragazze potranno essere votate sul sito www.ilfriuli.it e consegnando alla redazione il coupon pubblicato per due numeri sul settimanale (in edicola l'8 e il 15 maggio).

Le votazioni quindi si svolgeranno dall’8 al 21 maggio; il 29 maggio saranno rese note le vincitrici (i premi, ovviamente, saranno spediti direttamente a casa).

Può sembrare banale in un momento di emergenza sanitaria pensare a mettersi un abito elegante, truccarsi e fare una sfilata, anche se a casa propria, ma pure questo è un modo per prendersi cura di sé stesse. E guardare con fiducia al futuro.

QUI IL LINK PER VOTARE ONLINE