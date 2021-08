Vox Populi a Udine con la conferenza sul ruolo geopolitico dell’Italia

Lunedì 30 agosto, alle ore 18.30 a Udine, in piazza Venerio, si terrà il quinto appuntamento della Rassegna VOX POPULI - Percorsi di Fede, Storia e Attualità, nell’ambito di UdinEstate, organizzata dal Comitato regionale Fvg dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), con il sostegno del Comune di Udine e con la collaborazione dell’Osservatorio geopolitico Friuli-Albania, dell’ICRAJF e di Esplora&Ama.



La serata, ad ingresso libero, è in onore dei 160 anni dell’Esercito italiano e sarà dedicata al Ruolo geopolitico dell’Italia nel bacino mediterraneo, con particolare riferimento al Corridoio adriatico e agli Stati balcani, con i quali il Friuli ha stretti e diretti contatti da molti anni.



Per l’occasione sono stati invitati alcuni alti ufficiali dell’Esercito che hanno ricoperto importanti ruoli strategici in diverse Missioni militari, come il Generale di Corpo d’Armata (in riserva) Vincenzo Santo e il colonello udinese Giuseppe Montalto che è stato Addetto militare per la Difesa della Macedonia del Nord e Kosovo.



Agli ufficiali si affiancherà un ospite speciale, il noto scrittore albanese Besnik Mustafaj, che negli anni duemila ricoprì anche la carica di Ministro degli Esteri, svolgendo un ruolo di primo piano nell’uscita dell’Albania dal suo cinquantennale isolamento geopolitico: nel suo intervento si ricorderanno i trent’anni della storica emigrazione albanese in Italia, gettando uno sguardo sull’attuale situazione dell’Albania, travagliata da instabilità politica ma con grandi potenzialità socio-economiche come ponte sui Balcani. Ricordiamo che diversi libri di Mustafaj sono stati tradotti anche per note case editrici italiane: il suo romanzo Piccola saga carceraria ha vinto il Premio speciale Flaiano.La conferenza sarà introdotta e moderata dal prof. Ugo Falcone, che da gennaio 2020 coordina l’Osservatorio Friuli-Albania, costituito da imprenditori, docenti e ex militari che da tempo intrattengono rapporti socio-culturali ed economici con la capitale Tirana.Per informazioni sulla Rassegna: tel. 392-9345371 icrajf@gmail.com