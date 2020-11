Webinar su novità telefonia-internet-pay tv

Il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom Fvg) promuove un incontro informativo in modalità webinar sul tema "La gestione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia, internet e pay tv: il punto sulla piattaforma Conciliaweb e sulle novità previste per il futuro".



L'appuntamento, programmato per giovedì 3 dicembre 2020 con inizio alle ore 15.30, è stato voluto per esaminare nel dettaglio le varie istanze che possono essere presentate dagli utenti attraverso la piattaforma digitale Conciliaweb, facendo il punto sulle novità che la riguarderanno nei prossimi mesi per effetto di un nuovo regolamento. Inoltre, particolare attenzione sarà rivolta anche all'ingresso di ulteriori figure accreditate a intervenire nel contenzioso quale supporto per gli utenti: gli avvocati e le associazioni dei consumatori.



"L'obiettivo - sottolinea Mario Trampus, presidente del Corecom Fvg - è quello di esaminare la specifica funzione, delegata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), relativamente alla gestione delle controversie tra utenti e operatori di telefonia mobile, internet e pay tv, analizzando anche i dati specifici che interessano il Fvg".



Il programma della giornata, dopo il saluto istituzionale da parte del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, e l'apertura dei lavori affidata allo stesso Trampus, prevede una serie di interventi coordinati da Roberta Sartor, direttore del Servizio organi di garanzia del Consiglio regionale.Queste le tematiche previste: "Corecom Fvg: cos'è e quali sono le sue funzioni" (Antonella Eloisa Gatta e Cristina Vescul), "La funzione delegata da Agcom relativa al contenzioso con gli operatori della comunicazione: il tentativo obbligatorio di conciliazione, il provvedimento temporaneo e il provvedimento di definizione. I dati in Friuli Venezia Giulia, "La piattaforma Conciliaweb: cos'è e come funziona" e, infine, "Le novità per il futuro: verso il Conciliaweb 2.0 e il nuovo regolamento" (Enrico Maria Cotugno, Agcom)."Ci auguriamo - conclude il presidente Trampus - che a questo incontro informativo, organizzato necessariamente in modalità webinar a causa della situazione epidemiologica contingente, possano seguirne altri in presenza sui svariati temi di interesse nell'ambito dei servizi di comunicazione. Sarà un modo per rendere più consapevoli gli utenti, offrendo anche una conoscenza relativa agli strumenti messi a disposizione per la tutela dei loro diritti".Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet del Corecom Fvg all'indirizzo http://www.corecomfvg.it/opencms/opencms/corecom/index.html mentre, per iscriversi, è necessario inviare una mail entro il 30 novembre all'indirizzo corecom@regione.fvg.it con le indicazioni per ricevere il link utile a effettuare la connessione nella data e negli orari indicati.