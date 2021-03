Wedding Award a Eventi&20 di Pordenone

Eventi&20 grazie a Valentina Malacart, professionista di riferimento del settore nuziale di Pordenone, ha ricevuto il premio Wedding Award 2021 per la categoria Wedding Planner. Un importante riconoscimento, sia per la sua carriera che per il suo grande lavoro e che lo accredita come uno dei migliori fornitori di nozze del Paese. Eventi&20 ha ottenuto un totale di 35 recensioni all’interno della sua vetrina su Matrimonio.com e il punteggio medio dato dalle coppie che hanno organizzato il proprio matrimonio con questa azienda è di 5.0 su 5.0.

Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide, leader globale nel settore nuziale, ha appena celebrato una nuova edizione dei suoi rinomati Wedding Awards e ha annunciato i nomi dei professionisti e delle aziende che nel 2021 hanno vinto il Wedding Award. Nonostante siano passati otto anni da quando il principale portale di matrimoni del Paese ha iniziato ad assegnare questi premi, quest'anno ci troviamo di fronte a un'edizione molto speciale a causa delle circostanze eccezionali in cui la pandemia ha posto l'intero settore delle nozze.



Per questo motivo, oltre all'obiettivo di ogni anno di riconoscere l'eccellenza nel servizio offerto dalle aziende del settore nuziale del nostro Paese, si è aggiunto anche quello di evidenziare il lavoro dei professionisti che hanno saputo gestire la riorganizzazione dei matrimoni insieme alle coppie in modo efficiente, così come il lavoro dei pochi fortunati che hanno potuto realizzare la celebrazione delle "nozze Covid", sotto misure speciali che le hanno rese particolarmente laboriose.

L'edizione del 2020 aveva già voluto riconoscere il premio ai migliaia di professionisti per aver dimostrato il loro amore per i matrimoni e il loro buon lavoro al di là delle celebrazioni in sé: affrontare i cambiamenti di programma, sostenere le coppie, fare fronte ai mesi senza celebrazioni e gestire i loro team in tempi di crisi. Nel 2021, in attesa che la stagione dei matrimoni riparta, si vuole continuare a premiarli per il loro duro lavoro e sforzo.

Quest'anno, i premi sono basati su più di 7 milioni di recensioni raccolte all’interno del portale. Una cifra importante che è in continuo aumento e che permette ai professionisti premiati di sentirsi estremamente orgogliosi e di mantenere intatta la motivazione per conservare il loro premio edizione dopo edizione, specialmente quest'anno, che più che mai hanno bisogno di mostrare l'alta qualità del loro lavoro. La novità è che, eccezionalmente, durante la pandemia in cui non è possibile celebrare le nozze con normalità, le coppie possono dare la loro opinione sulla gestione dei loro fornitori in termini di flessibilità, attenzione, riprogrammazione e rinvio della celebrazione.

I Wedding Awards 2021 sono stati assegnati a circa il 5% delle aziende che hanno ottenuto il maggior numero di opinioni e le migliori recensioni in ogni categoria tra più di 62.000 aziende, prendendo in considerazione anche la qualità e la professionalità del servizio offerto. Pertanto, il ruolo più importante è giocato dalle coppie che, con le loro recensioni scritte dopo aver usufruito dei servizi dei professionisti per le loro nozze, decretano chi saranno i vincitori. Proprio per questo motivo, questo premio è diventato un punto di riferimento per il settore e un certificato di garanzia per le coppie che, anno dopo anno, organizzano i loro matrimoni. In via del tutto eccezionale e come supporto al settore, quest'anno sono state nuovamente prese in considerazione le recensioni del 2019, poiché è stata l'ultima stagione celebrata con normalità, oltre a quelle nuove del 2020, che raccolgono sia le "nozze Covid" che le opinioni per la buona gestione durante la crisi. Queste opinioni sono, in generale, molto apprezzate dalle coppie in quanto le aiutano a conoscere meglio i professionisti di fronte in qualsiasi tipo di situazione.

"Proclamare i Wedding Awards quest'anno è stato molto difficile perché tutte le aziende del settore meritano il più grande degli applausi per il modo in cui stanno affrontando questa situazione. Sappiamo anche che, dalle conversazioni che abbiamo con le migliaia di coppie, si dimostrano empatici e flessibili, il che dimostra ancora una volta che sono spinti da un amore autentico e genuino per il loro lavoro. Pertanto, da Matrimonio.com, riteniamo che questa edizione sia necessaria perché è il nostro modo per dimostrare che i matrimoni non hanno avuto un anno bianco se parliamo di sforzo. I professionisti hanno lavorato più che mai nella riorganizzazione, nei piani A, B e C delle coppie, nella realizzazione di matrimoni in sicurezza, nel reinventarsi.

Per tutte queste ragioni, questi premi devono servire a mantenere attivo il settore e aiutare le coppie che oggi, più che mai, sono alla ricerca dei fornitori per il loro matrimonio e hanno bisogno di sentire la massima fiducia nei loro confronti prima di sceglierli per il loro grande giorno" afferma Nina Perez, CEO di Matrimonio.com. I premi Wedding Awards vengono assegnati alle aziende di queste 19 categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi.

L’elenco completo dei vincitori può essere consultato qui: http://www.matrimonio.com/wedding-awards

A proposito di Matrimonio.com, è un portale parte del gruppo leader del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare gli sposi a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 700.000 professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare fornitori, etc. The Knot Worldwide opera in 16 paesi tramite diversi domini come Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in.