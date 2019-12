Wedding planner, la seconda volta è la migliore

Grazie alla sua esperienza di wedding planner, organizzatrice di matrimoni, Valentina Malacart di Eventi&20 di Pordenone ha conosciuto una grande quantità di giovani fidanzati alla prima volta, ma anche di coppie più stagionate che, però, vogliono cominciare una nuova vita in modo ufficiale. E per Malacart, le seconde nozze sono le migliori.

“Sono quelle – spiega la wedding planner – che veramente vuoi. Non sei più giovanissimo, non devi più sottostare al parere dei genitori, che magari ti aiutano economicamente, per cui vogliono avere l’ultima parola su tutto, non devi più invitare tutti i parenti e, magari, amici dei tuoi che vogliono ricambiare vecchie cortesie, così ti ritrovi, dopo la cerimonia, a stringere le mani di sconosciuti. La seconda volta è veramente tua”.

La scelta di chiedere aiuto a un organizzatore di matrimoni può essere un aiuto anche per liberarsi dei consigli indesiderati di genitori, parenti o amici.

“Con la scusa di avere poco tempo – spiega Malacart – rivolgersi a un wedding planner che ci aiuti a risolvere tutte le incombenze mette in riga tutti i conoscenti. Inoltre, se ci si risposa a 40 anni, il primo matrimonio è stato un errore di gioventù, le seconde nozze a 50 o 60 anni vogliono dire proprio avere voglia di un riscatto. E’ ovvio, quindi, che la cerimonia debba essere una festa, alla quale si inviti solo chi si desidera veramente, senza più subire imposizioni di nessuno”.

E’ compito della wedding planner, però, anche aiutare gli sposi a scegliere il tipo giusto di cerimonia.

“Se gli sposi – continua Malacart – sono felicissimi ed entusiasti, allora si può fare un grande ricevimento. Se, invece, per età o la brutta esperienza passata, preferiscono tenere un basso profilo e invitare pochi amici, allora io, contro il mio interesse, consiglio loro di organizzare da soli un piccolo pranzo in un bel ristorante”.

Per Malacart, la decisione di quale cerimonia organizzare non deve dipendere nemmeno dai soldi a disposizione.

“Agli sposi che esordiscono – conclude la wedding planner friulana -, chiedendomi quanto può costare l’organizzazione di un professionista, io dico sempre che la cifra necessaria sarà quella per espletare quanto chiesto dalla burocrazia. Le nozze devono essere una grande festa, quelle che abbiamo sempre sognato. I soldi non contano”.