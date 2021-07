Week end con la Sagra del Vino di Casarsa

Nuovo fine settimana con la Sagra del Vino di Casarsa della Delizia in modalità diffusa estiva.



MERCATINO - Sabato 17 luglio dall’alba tra piazza Italia e via XXIV maggio fino alle 13.30 Tal Baul da L’Agna - Nel baule della zia, mercatino di antichità e ricordi.



SACRO CUORE SUMMER FEST - Sabato 17 e domenica 18 luglio Sacro Cuore Summer Fest, a sostegno della locale scuola materna Sacro Cuore. Sabato alle 17 nel giardino della scuola dimostrazione di tiro con l’arco con l’Asd Arcieri della Fenice. Alle 17.45 letture animate nel verde e alle 18.30 animazione per bambini con spettacolo di bolle.



Alle 19.30 la festa si sposta nel vicino centro comunitario parrocchiale con l’inaugurazione alla presenza delle autorità della nuova cucina dell’associazione Il Disegno e della Parrocchia di Santa Croce e Beata Vergine del Rosario. A seguire l’apertura del chiosco enogastronomico della manifestazione con cena su prenotazione. Alle 19.30 animazione per bambini e alle 21 concerto della band Acustica.



Domenica all’area delle Ex Polverire dimostrazione di Agility dog con l’Asd Cinofila Casarsa della Delizia. Alle 11.30 di nuovo al centro comunitario parrocchiale apertura del chiosco enogastronomico con pastasciutta per tutti e animazione per i bambini.- Eventi anche nei locali del centro cittadino. Giovedì 15 luglio alle 21 al Bar agli Amici con “Stasera si suona... Jam Session” ospiti della serata gli “Utopy” dal vivo la musica dei ragazzi e degli insegnanti della “Scuola di orientamento musicale di Casarsa”. Altra proposta, sempre al Bar agli Amici, venerdì 16 luglio, alle 18.30 con “Chi non cozza in compagnia...al tramonto”, ovvero un aperitivo a base di cozze.- Prosegue anche il cinema all'aperto, curato dalla Pro Casarsa nella cornice dell'antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich, sede dell'arena estiva comunale della Città di Casarsa della Delizia. Le serate con ingresso libero vedranno il prossimo appuntamento lunedì 19 luglio con “Il giardino segreto” tratto dal celebre romanzo d’inizio Novecento. Consigliata la prenotazione in ottemperanza alle misure sanitarie anti Covid-19 contattando la Pro Casarsa della Delizia via telefono o whatsapp al numero 338-7874972 - via e-mail all'indirizzo procasarsa@gmail.com.Tutti gli eventi della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia, insignita dall'Unione nazionale Pro Loco d'Italia del marchio di Sagra di qualità, che quest'anno si svolgeranno fino a settembre in un'edizione diffusa, sono organizzati da Pro Loco Casarsa della Delizia e Città di Casarsa della Delizia con la collaborazione di Parrocchia della Parrocchia di Santa Croce e Beata Vergine del Rosario, PromoturismoFVG, Coop Casarsa, Friulovest banca, Strada del Vino e sapori Friuli Venezia Giulia, Città del Vino, Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro Loco, Servizio civile universale, Associazione Il Disegno e Vecchie Glorie.