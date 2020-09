Welcome Day Matricole 2020 a Portogruaro e Trieste

A Portogruaro e Trieste è il giorno del Welcome Day Matricole. A Portogruaro, mercoledì 30 settembre 2020, il Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) di Portogruaro accoglie le iscritte e gli iscritti al primo anno del Corso di Laurea Triennale con un Welcome Day durante il quale saranno presentati il corso di studi e i servizi disponibili per chi lo frequenterà.



Gli studenti e le studentesse avranno l’occasione di incontrarsi, di avvicinarsi agli spazi e di scoprire la sede universitaria e il Corso di Laurea accedendo alle informazioni e ai suggerimenti più utili. Nell’ambito dell’iniziativa verrà inoltre offerto supporto per risolvere qualunque incertezza riguardante la didattica e altri aspetti della vita universitaria.

Il DiSU è presente su Facebook (DiSUniTS) e Instagram (disu_units).



Per partecipare al Welcome Day è necessario iscriversi online, seguendo le indicazioni riportate di seguito all'allegato Programma.



Luogo: POLO DIDATTICO DI PORTOGRUARO - Via Seminario, 34/a - Portogruaro (VE)dalle ore 9 alle ore 14,15Promotore: Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di TriesteProgramma Portogruaro:, dalle ore 9 alle ore 17, il Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) dell'Università di Trieste accoglie gli iscritti e le iscritte al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale con un Welcome Day dedicato, tra l'altro, a un tema centrale per la cittadinanza consapevole: la riduzione della plastica monouso. Una bottiglia riutilizzabile è il dono del DiSU ai/alle partecipanti, un primo contributo per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente.Gli studenti e le studentesse avranno l’occasione di incontrarsi, di avvicinarsi agli spazi e di scoprire la sede universitaria e il Corso di Laurea accedendo alle informazioni e ai suggerimenti più utili. Nell’ambito dell’iniziativa verrà inoltre offerto supporto per risolvere qualunque incertezza riguardante la didattica, i servizi e altri aspetti della vita universitaria.Il DiSU è presente su Facebook (DiSUniTS) e Instagram (disu_units)., seguendo le indicazioni riportate di seguito all'allegato Programma.Luogo: Dipartimento di Studi Umanistici - Aula Magna, via Principe di Montfort 3, TriestePromotore: Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste (DISU UniTS)Programma: