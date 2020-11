Wellcome a Tarvisio: il cartello che scatena l'ironia sul web

Una 'elle' di troppo ha scatenato ironia sui social. Un grossolano errore in inglese è apparso ieri sulla rotonda d'ingresso di Tarvisio. Attorno alla rotatoria di Camporosso erano state infatti posizionate alcune nuove scritte di 'benvenuto' in più lingue.

Tra i pannelli con i tipici saluti di accoglienza, c'era anche quello con l'espressione internazionale in inglese, scritto però con una 'elle' in più, ovvero 'wellcome' anziché il corretto 'welcome'.

Forse la vicinanza e l'assonanza con il nome di noto 'centro wellness' austriaco ha tratto in inganno gli ideatori e i creatori della scritta, fatto sta che l'errore è stato notato e subito postato sull'attivissimo gruppo Facebook 'Tarvisio, Cortina da un pezzo', scatenando battute e strappando più di qualche sorriso tra gli utenti (di questi tempi cosa non proprio facile).