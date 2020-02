Workshop sul ritratto fotografico a Buja

Canon e Profoto, due tra i marchi più noti del panorama mondiale della fotografia, scelgono Buja per organizzare un workshop sul ritratto.



Dopo il successo della mostra fotografica “Int di Buje”, che ha proposto intensi ritratti degli abitanti del paese del Friuli collinare, il colosso giapponese tra i più grandi produttori al mondo di fotocamere digitali, videocamere e stampanti, e la grande società svedese che sviluppa flash fotografici e altri strumenti di regolazione della luce per fotografi professionisti, hanno deciso di unirsi e portare in terra friulana un evento destinato ai fotografi professionisti e amatori che vogliano avvicinarsi alla fotografia di ritratto.



Docente designato non poteva che essere il fotografo Glauco Comoretto, l'autore di quel racconto per immagini che ha immortalato i volti dei buiesi, raccontando così, attraverso i loro ritratti, la storia di un'intera comunità.



I due storici marchi, dunque, proporranno, il 22 e 23 febbraio nello studio di Comoretto, in via Santo Stefano 73 a Buja, un workshop proprio sul ritratto, genere spesso sottovalutato, ma che presenta delle numerose complessità. Oltre alla tecnica, infatti, il fotografo deve conoscere il linguaggio paraverbale e sviluppare la giusta sensibilità che gli consenta di guidare al meglio i soggetti fotografati.



Durante le due giornate Canon e Profoto metteranno a disposizione degli allievi le ultime edizioni delle attrezzature con le quali poter sperimentare le lezioni apprese. Il corso si svilupperà in lezioni teoriche, a partire dalla storia dell’arte, e in lezioni pratiche in studio, fotografando una modella ed elaborando le immagini con Photoshop® .



Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al 348 0905885 o inviare una email all'indirizzo info@comoretto.co.uk.