World Earth Day, A2A lancia le Olimpiadi della Sostenibilità

In occasione del World Earth Day 2021, A2A lancia le «Olimpiadi della Sostenibilità», un progetto che coinvolgerà 186 scuole secondarie di secondo grado per un totale di 11.000 studenti in tutta Italia.



L’iniziativa si propone di sensibilizzare i ragazzi sul tema dello sviluppo sostenibile, facendo acquisire loro maggior consapevolezza sull'importanza dei principali contenuti dell'Agenda ONU 2030 e dei relativi obiettivi. Infatti, con il nuovo Piano Industriale incentrato su economia circolare e transizione energetica, A2A è impegnata nel prossimo decennio a dare un concreto contributo alla realizzazione di 11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Con il supporto del consorzio ELIS, realtà no profit che promuove la formazione professionale di qualità, gli studenti che frequentano il 4° anno delle scuole superiori si cimenteranno nella realizzazione di elaborati e video, gareggiando per partecipare alla sfida finale.



Verranno selezionate 3 classi finaliste che parteciperanno alla maratona creativa di A2A nell’ambito dell’Earth Day 2022. A2A è la Life Company che si occupa di ambiente, acqua ed energia, e quindi delle condizioni necessarie alla vita del Pianeta e delle persone. Essere una Life Company implica agire responsabilmente, creare una cultura condivisa del rispetto e assicurare benessere oggi e un futuro per le generazioni che verranno. Per questo motivo, A2A sviluppa costantemente progetti e iniziative di educazione alla sostenibilità mirate alla sensibilizzazione e al coinvolgimento delle nuove generazioni sui temi dell’economia circolare e della transizione energetica, i due pilastri del Piano Industriale.Nel 2020, periodo segnato dall’emergenza covid-19, A2A ha investito ulteriormente sulla formazione, in particolare nelle iniziative digitali che hanno visto l’adesione di oltre 31.000 tra studenti ed insegnanti. Per informazioni e comunicare la propria adesione alle «Olimpiadi della Sostenibilità»: olimpiadidellasostenibilita-a2a@elis.org.