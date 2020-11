X-Culture 2020: Università di Trieste e Fondazione Pittini premiano i vincitori

Più di 5000 studenti di 132 università in 65 Paesi del mondo hanno partecipato anche quest’anno alla competizione internazionale X-Culture (https://x-culture.org/), che prevede la realizzazione di un business plan per l’offerta di servizi e prodotti innovativi sul mercato internazionale.



Tra questi ci sono gli studenti del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS) che frequentano l’insegnamento di International Marketing con la prof.ssa Donata Vianelli e che hanno realizzato progetti di business lavorando in team multiculturali composti da studenti di diversi paesi quali Stati Uniti, Colombia, Regno Unito, Ghana, Tailandia, Messico, Jamaica, Grenada e molti altri.



Il Deams aderisce da tempo (otto anni) al progetto X-Culture, progetto finalizzato a migliorare non solo le competenze tecniche ma anche quelle trasversali degli studenti quali la capacità di lavorare in team e le competenze linguistiche e digitali, che oggi sono fondamentali nel percorso formativo di ogni studente.



Il risultato di quest’anno è stato estremamente positivo, con quattro nostri studenti vincitori (Andrada Sandra Adriana Balaj, Joana Diana Buzgau, Francesca Colosso e Sara Brari) e dieci studenti che si sono classificati tra i top 10%: Marta Toso, Stefano Senardi, Tamara Fiorelli, Claudio Bettini, Tudor Tsa, Momolu Kenneh Dorley, Stefano Aprile, Aurora Di Zinno, Teresa Boratto ed Edoardo Tamborrino. Assieme al loro team hanno sviluppato business plan in diversi ambiti, dai software finalizzati al miglioramento dell’apprendimento, ai progetti sociali legati alla multiculturalità, alla formazione all’uso dei droni e molti altri.Annullate le finali internazionali a Singapore e a Panama City a causa della pandemia, la Fondazione Pietro Pittini (www.fondazionepittini.it), che con il DEAMS avrebbe sponsorizzato la partecipazione, ha voluto comunque premiare gli eccellenti risultati raggiunti con un riconoscimento in denaro agli studenti vincitori. In linea con il progetto internazionale X-Culture, la Fondazione Pietro Pittini ha infatti tra gli obiettivi della sua mission quello di aiutare i giovani a sviluppare il proprio talento, elevare le proprie competenze, stimolare le iniziative imprenditoriali. Nell’ambito dell’Agenda 2030 stabilita dalle Nazioni Unite, la Fondazione si è focalizzata sui Sustainable Development Goals “Quality Education” (n°4), “Good Jobs And Economic Growth” (n°8) e “Industry Innovation and Infrastructure” (n°9).Nella foto la cerimonia di premiazione con gli studenti vincitori (distanziati formando la X di X-culture) e i referenti del Deams (la direttrice del Dipartimento Prof.ssa Susanna Zaccarin e la coordinatrice del progetto Prof.ssa Donata Vianelli) e della Fondazione Pietro Pittini (dott.ssa Lisa Guzzi e dott.ssa Munafò Carlotta)