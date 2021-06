Yoga Day Udine torna e si fa in otto

Lo “Yoga Day Udine”, dopo un anno di pausa causa Covid-19, torna in città il 21 giugno e si fa in otto! Il programma dell'evento – che gode del patrocinio del Comune di Udine e dello Csen Fvg - offrirà infatti la possibilità di provare diverse forme di yoga, per altrettanti eventi, tutti a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria. «Mai come nel 2021 – hanno precisato gli organizzatori - riteniamo necessario lo svolgimento in presenza dello Yoga Day, a Udine, un momento che ciascuno dei partecipanti potrà dedicare a sé stesso, praticando, respirando, ritagliandosi del tempo al di fuori del lavoro o della propria abitazione».



IL 21 GIUGNO - La giornata internazionale dello yoga viene celebrata dal 2014 in ben 193 nazioni. A Udine è proposto dal 2018 dall’associazione Flor De Vida, con Alizia Murador, che quest’anno ha voluto coinvolgere anche il Centro Satyananda Yoga Udine, con Valeria Bigot, e alcune operatrici: Alessia Serli, Barbara De Benedetto, Nelli Montemarano. «Ci è sembrato doveroso accendere i fari su un’attività che da marzo 2020 ha molto sofferto a causa delle restrizioni imposte per il contenimento del virus», hanno sottolineato. In questo modo sarà possibile praticare yoga, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, nel corso dell’intera giornata del 21 giugno, da mattina a sera! Qualora a causa dell’emergenza pandemica, o delle avverse condizioni meteo, non fosse possibile procedere con gli eventi in presenza, le attività si svolgeranno via web (eccetto yoga bambini che sarà annullato), attraverso uno dei molti canali che la tecnologia ci mette a disposizione e che sono oramai diventati alla portata di tutti.



IL CALENDARIO EVENTI

A CHI È RIVOLTO L'EVENTO

PERCHÉ IL 21 GIUGNO? -

Dalle 7, parco Baden Powell, Satyananda con Valeria Bigot del Centro Satyananda Yoga Udine (prenotazioni 327.1213807 | info@satyanandaudine.it)

Dalle 7, parco di palazzo Antonini UniUd (entrata da via Petracco 8), Kundalini con Rajbir Kaur, dell’associazione Flor de Vida (prenotazioni 333.7992738 | associazione.flor.de.vida@gmail.com)

Dalle 17, parco Moretti, con Nelli Montemarano, Yoga bambini (3471297851 | nellartelibera@gmail.com)

Dalle 18, piazza Venerio, Iyengar® yoga, con Alizia Murador dell’associazione Flor De Vida (prenotazioni 333.7992738 o associazione.flor.de.vida@gmail.com)

Dalle 18, parco Loris Fortuna, Vinyasa yoga con Alessia Serli (prenotazioni 388.3544770 | alessia.serli@gmail.com)

Dalle 18.30, parco Moretti, Ashtanga yoga con Nelli Montemarano (3471297851 | nellartelibera@gmail.com)

Alle 19, parco Loris Fortuna, Yin yoga, con Alessia Serli (prenotazioni 388.3544770 | alessia.serli@gmail.com)

Alle 19.45, piazza Primo Maggio (ritrovo alla fontana), Anusara yoga, con Barbara De Benedetto (prenotazioni 393.9140107 | barbaradebendetto@shaktimove.com)

Il 21 giugno ricorre il Solstizio d'Estate: una data che riveste un grande significato per molte nazioni del mondo. Nella mitologia indiana il 21 giugno può essere considerato il giorno della nascita dello Yoga: il giorno in cui Shiva, dio ma anche primo Yogi (Maestro), primo Guru, iniziò a trasmettere la disciplina dello Yoga ai suoi discepoli. Non è quindi un caso se la sequenza di asana più famosa dello Yoga è 'Saluto al sole', in sanscrito Surya Namaskar.