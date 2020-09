Zero morti sulle strade con Safety Day

Obiettivo zero morti sulle strade, per la Settimana Europea della Mobilità arrivano i "Safety Day": 32 pattuglie sulle strade, per la realizzazione di un vero e proprio sogno: 'Zero morti sulle strade'. Per dare il via alla campagna di sicurezza stradale Safety Days la Polizia Stradale scende in campo in tutta Italia nella giornata di mercoledì 16 settembre con una nuovo progetto promosso da Roadpol – Network di cooperazione delle polizie stradali europee con il supporto della Commissione Europea. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre 2020), e ha lo scopo di riuscire proprio quel giorno ad avere “zero vittime” sulle strade.

La campagna Roadpol Safety Days si propone di accrescere la consapevolezza sociale sul fenomeno dell’incidentalità grave, richiamare l’attenzione sulla necessità di riallinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade, ormai fuori target per il 2020 ma confermato per il 2030, ridurre il numero delle vittime in Europa.



Per concorrere a realizzare questi obiettiviLa campagna a livello europeo è illustrata alla pagina webQuanti vorranno sostenerla sono invitati a visitarla e(trad. impegno), tramite il quale, ciascun utente della strada, inserendo la propria email ed il proprio nome, sottoscriverà