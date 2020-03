Zero Tolerance, nuovo numero di telefono

Sarà attivo a partire da oggi, giovedì 19 marzo, un ulteriore recapito telefonico per aiutare le donne vittime di violenza in questo difficile periodo. Oltre al numero verde 800 531 135 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, contattando il numero di rete mobile 380 46699483 nei medesimi orari sarà possibile mettersi in contatto con un’operatrice della cooperativa Aracon che gestisce lo sportello Zero Tolerance del Comune di Udine anche tramite video chiamata a tramite un messaggio WhatsApp.



“Si tratta di un piccolo segnale di vicinanza a tutte quelle donne che subiscono violenza domestica e che in questo periodo si vedono costrette a casa”, ha sottolineato l’Assessore alle pari opportunità del Comune di Udine Elisa Asia Battaglia.