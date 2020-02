Zeus, Formaggina e Primula si aggiudicano il Ca' zampa cat day

Si chiama Zeus, è un gatto europeo di 9 mesi e si è aggiudicato il titolo di “gatto con il carattere migliore”; Formaggina invece, ha 8 anni, ed è stata eletta “gatto più bello”, infine Primula ha 11 anni ed stata giudicata “gatto più in salute”.



Sono i tre vincitori del Ca’ Zampa Cat Day, l’evento dedicato al pet tra i più amati dagli italiani, che ha reso, per un giorno, Udine capitale dei gatti, a pochi giorni della Festa nazionale a lui dedicata dello scorso 17 febbraio.



Per celebrare il pet e l’amore che i suoi proprietari provano per lui, Ca’ Zampa, il primo Gruppo in Italia di Centri che offrono tutti i servizi legati al benessere degli animali domestici: veterinaria, toelettatura, educazione, fisioterapia e degenza - ha firmato un evento unico nel suo genere che ha attirato decine di esemplari.



A valutare i pet è stata una giuria composta da alcuni esperti del settore: Dott. Renato Magliulo Medico Veterinario Comportamentista Etologo, Paolo Cuzzola Maestro Toelettatore ed Arnaldo Zorzetto, Responsabile del comitato Civigattocane Day e responsabile Gattolandia di Cividale del Friuli. Sono stati loro a giudicare gli esemplari protagonisti della giornata sulla base di rigorosi requisiti come l’armonia del corpo, la lucidità del pelo e la socievolezza.