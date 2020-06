Zoo, ripartono gli incontri ravvicinati con gli animali

Al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro si può accedere senza obbligo di prenotazione. La struttura è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 con accesso in sicurezza e seguendo le indicazioni anti-Covid volte a ridurre gli assembramenti ed eventuali possibilità di contagio.

In questo senso restano al momento inaccessibili alcuni spazi come l’area dedicata al pic-nic, l’area giochi, il self-service e alcuni reparti quali la foresta, bradipo, rettilario e caprette. Inoltre, non è ancora possibile noleggiare carrettini, passeggini e sedie a rotelle.

Ripartono invece le dinamiche attività educative organizzate (sempre seguendo precisi criteri di sicurezza) che rendono speciale l’esperienza allo Zoo; riprendono infatti le attività di contatto ravvicinato con gli animali ossia gli incontri con i lemuri, con le giraffe e gli incontri con le testuggini delle Seychelles. Tutte attività che contribuiscono alla protezione della Natura in quanto la quota di accesso - tramite la Punta Verde in situ Onlus - viene interamente devoluta a progetti di conservazione in natura.



Torna anche l’avvincente, iniziativa che consente, grazie all’abilità di una guida esperta e un guardiano, di andare alla scoperta di curiosità e fatti inediti del Parco.

Intanto la struttura si fa forza dell’ottimo riscontro ricevuto da parte del pubblico per contrastare le difficoltà del momento e garantire tutte le cure e le attenzioni per il benessere degli animali. “A poche settimane dal lancio della campagna Adotta una Specie - dichiara il direttore Maria Rodeano - abbiamo già raccolto diverse adesioni. Una risposta che incoraggia il nostro quotidiano lavoro ma che ci auguriamo possa crescere ancora per garantirci un po’ di serenità”.