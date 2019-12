Zoppola, il ricordo degli agenti Edy Bertolini e Giuliano Santo

Questa mattina, a Zoppola, presso la rotatoria lungo la statale 13, tra via Montello e via Cusano, a loro dedicata, si è svolta la cerimonia di commemorazione degli Agenti della Polizia di Stato Edy Bertolini e Giuliano Santo, tragicamente scomparsi la sera del 12 dicembre 1987, mentre stavano intervenendo in un supermercato della zona, dove era in corso una rapina a mano armata.

A distanza di 32 anni è ancora vivo nella comunità e tra i colleghi il ricordo dei due giovani agenti delle Volanti, poco più che 20enni, ai quali proprio il 12 dicembre dello scorso anno è stata dedicata la “Stele commemorativa” con intitolazione della Piazzetta della rotatoria, alla presenza del Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli. Questa mattina, alla commemorazione, presenti il Questore di Pordenone Marco Odorisio, il Cappellano Militare don Michele Tiso e i familiari di Edy Bertolini e Giuliano Santo, è stata deposta presso la “stele” una corona d’Alloro, mentre il trombettiere intonava le note del “Silenzio”.

Al termine della cerimonia, il Questore ha donato ai parenti dei colleghi caduti le tavole disegnate dai fumettisti pordenonesi Giulio De Vita ed Emanuele Barison, ritraenti i momenti più significativi della cerimonia dello scorso anno, realizzate e presentate il 25 novembre in occasione dell’inaugurazione della mostra al PAFF! di Parco Galvani “Matite & Manette – La Polizia nel Fumetto”, mostra dedicata a Edy Bertolini e Giuliano Santo, nonché agli Agenti Adriano Ruttar, Giuseppe Guido Zanier e Paolo Cragnolino, tragicamente deceduti nell’attentato del 23 dicembre 1998 a Udine e agli Agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, anche loro tragicamente deceduti a Trieste nel pomeriggio del 4 ottobre scorso.