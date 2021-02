Zornade Furlane dai Dirits, su Onde Furlane palinsesto speciale

Quella del 27 febbraio è una data importante nella storia del Friuli. In quel giorno del 1511, giovedì grasso, prese avvio la più grande rivolta popolare friulana, il riviel de Joibe Grasse. Quella sollevazione, soprattutto nelle campagne, assunse un carattere di rivendicazione degli “antichi diritti” delle comunità rurali friulane. Per questa ragione, ormai da un po' di anni, Radio Onde Furlane ha scelto di celebrare il 27 febbraio come Zornade Furlane dai Dirits (Giornata Friulana dei Diritti).



Anche nel 2021 per la “radio libare dai furlans” quell'anniversario sarà l'occasione per ricordare quei fatti e per stimolare la riflessione sui diritti fondamentali e sulle battaglie in atto per difenderli, in Friuli e altrove nel mondo, con una programmazione speciale, tra selezioni musicali a tema e rubriche di approfondimento.





In particolare, per quest'anno,e al modo in cui la diffusione del Covid-19, la sua gestione e il suo contrasto hanno influito sull'esercizio dei diritti fondamentali, in Friuli ed altrove in Europa e nel mondo.La giornata sarà introdotta alle 9.00 dal direttore responsabile dell'emittente,, e dal capo redattore,A partire dalle 9.30 l'attenzione sarà puntata in primo luogo su, questione affrontata in uno speciale curato e condotto da Mauro Missana, in cui è previsto un confronto a più voci su questo tema particolarmente complesso e articolato.A seguire, dalle 10.30 saranno affrontati altri temi chiave e saranno dedicati spazi specifici alle diverse declinazioni del rapporto tra, a partire dallo speciale a cura didedicato a. Seguirà, alle 11.00, lo speciale condotto dariguardante, che a sua volta lascerà spazio alle 11.30 all, argomento affrontato nello speciale dedicato a diritti, pandemia e società curato e condotto da Margherita Cogoi.Tra le 12.00 e le 13.00 ci saranno altri due approfondimenti, dedicati rispettivamente ai. il primo è affidato alla conduzione di Carli Pup, mentre il secondo, con inizio alle 12.30, è curato da. Seguirà, alle 13.00, lo speciale curato e condotto da, in cui il tema generale del rapporto tra pandemia e diritti sarà declinato in relazione con l'ambiente.Dalle 13.30 alle 14.00 sarà lasciato spazio alla musica e nella mezz'ora successiva sarà protagonista la storia, con la voce di, mentre dalle 15.00 alle 16.00 è prevista una, la rubrica curata e condotta da, per l'occasione dedicata aiDalle 16.00 alle 19.00 saranno riproposti gli speciali già presentati durante la mattinata, con un ordine diverso: si comincerà dal programma di, seguito da quelli di, rispettivamente dedicati ai, e quindi dagli approfondimenti su, a cura diDalle 19.00 alle 20.00 il tema dei diritti in musica sarà affrontato daall'interno di una puntata speciale di, al quale farà seguito al replica dello speciale dedicato al lavoro, a cura diDalle 21.00 alle 23,00 lacon le selezioni a tema di, all'interno di una puntata speciale diIl tutto sarà proposto sulle frequenze diin gran parte del Friuli e i 90.200 e i Mhz in Carnia – e sarà diffuso in tutto il mondo in streaming (). La programmazione della Zornade Furlane dai Dirits potrà essere seguita anche su tablet, smartphone, iPad e iPod attraverso la App, che permette a chiunque e dovunque di ascoltare la “radio libare dai furlans”.