‘Amore di vecchia data, ma anche Tomba ci ha reso famosi’

Come si spiega la presenza di tanti italiani a Bad Kleinkirchheim? Lo abbiamo chiesto al suo sindaco, Matthias Krenn.

“Bad Kleinkirchheim ha vissuto un boom nel settore immobiliare, in particolare quando si parla di seconde case, tra il 2003 a il 2009. In quegli anni furono acquistati terreni edificabili e sono stati ristrutturati anche molti edifici esistenti. Di conseguenza, i prezzi degli immobili cominciarono a crescere in maniera consistente. D’altro canto, questa località era in cima alla lista dei Comuni più ricercati dagli aspiranti proprietari in Carinzia”.

Secondo lei perché la sua città ha tanto successo tra i nostri connazionali?

“La nostra comunità era ben nota e amata dagli italiani da molti anni. Grazie a un’ottima offerta durante tutto l’anno, i due bagni termali, il Nockberge Biosphere Park come meta escursionistica, le funivie, l’altitudine da 1.040 a 2.200 metri, il campo da golf e i numerosi eventi che si svolgono, questa località continua a restare molto popolare tra gli italiani. E poi, a nostro favore, ha giocato anche una vittoria storica di Alberto Tomba, che proprio a Bad Kleinkirchheim vinse uno slalom di Coppa del mondo di sci, quando era al culmine della sua carriera”.



Avete anche oggi richieste per acquistare o c’è meno interesse?

“La domanda di seconde case è diminuita in modo significativo dal 2010 in avanti. Questo fatto, tutto sommato, a distanza di alcuni anni può essere valutato come positivo per la nostra comunità, anche perché cominciavano a esserci molte critiche da parte dei nostri cittadini dal punto di vista della tutela ambientale e delle tradizioni”.