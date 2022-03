“Poche le richieste strane, ma molta più attenzione agli spostamenti green”

Più Italia e meno estero, sarà questo il trend dell’estate 2022, secondo Patrizia Zandonella di Turismo 85, agenzia viaggi del Friuli Venezia Giulia operativa sul mercato da oltre trent’anni. Con la guerra alle porte e le restrizioni Covid ancora in atto seppur in allentamento, i friulani si sentono ancora riluttanti nei confronti delle mete estere e preferiscono rimanere nei confini nazionale anche se lo fanno in modo green.



Quali saranno le mete preferite dai friulani per l’estate 2022? “Sardegna, Puglia e Sicilia sono al momento le tre destinazioni più richieste. Il sentiment che abbiamo percepito per la prossima estate è una netta preferenza verso le mete nazionali, da un lato per il desiderio di sostenere il turismo tricolore e dall’altro perché c’è ancora una certa riluttanza verso le destinazioni estere più gettonate, per via delle restrizioni ancora in atto e dell’attuale guerra in Ucraina”.



“In generale, non ci sono mete da evitare completamente a causa delle restrizioni, perché quasi tutti i Paesi europei e del mondo stanno provvedendo in questi mesi ad allentare le misure”.“Sì, rispetto agli anni precedenti c’è stato un leggero aumento soprattutto a causa della pandemia e dell’attuale aumento vertiginoso del carburante”.“I principali fattori che influenzano la scelta del mezzo di viaggio sono legati alla comodità, al prezzo, ma anche alla sicurezza del mezzo con cui si intende partire. Negli ultimi anni sta emergendo una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità del proprio viaggio. La questione ambientalista è diventata una vera e propria mission per diversi turisti e viaggiatori”.“Diversamente da quanto accadeva prima della pandemia, non c’è stata ancora nessuna richiesta di viaggi di questo tipo. Poter andare al di fuori della propria città è già stata una conquista, le persone ora hanno soprattutto voglia di muoversi e tornare a viaggiare liberamente come succedeva prima della pandemia”.