'Apriamo un tavolo bipartisan sulle concessioni demaniali'

“Sulla questione dei balneari non c’è alcun accanimento contro gli operatori del comparto; vogliamo anzi tutelare le tante imprese virtuose già operanti nel settore, anche in Fvg, garantendo però la libera concorrenza e attraendo nuovi investimenti, oggi disincentivati. In virtù di questa necessità di rinnovamento, il Movimento 5 Stelle chiede l’impegno bipartisan di tutte le forze politiche, per aprire un tavolo in vista dell’iter parlamentare del DDL Concorrenza e della Legge di Bilancio”. Lo dichiarano i deputati del MoVimento 5 Stelle eletti in FVG, Luca Sut e Sabrina De Carlo.

“La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato di dover mettere fine a un’era e passare alla messa a gara delle concessioni demaniali marittime che, in Italia, si rifanno a un sistema che confligge con il diritto dell’Unione e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea – aggiungono. “Servono le gare prima di dicembre 2023, altrimenti è a rischio l’intero settore, fermo restando che anche i vecchi concessionari potranno parteciparvi”.

“Solo così potremo ristabilire trasparenza e legalità, dando seguito alla richiesta di un cambio di sistema non più rinviabile e che l’Europa continua a sollecitare”.

“Non stiamo attentando alla sopravvivenza di nessuno, ma vogliamo e dobbiamo finalmente sciogliere un nodo ancora irrisolto, giungendo al riordino di un settore allo sbando che va di nuovo regolamentato, alla luce dei suoi risvolti occupazionali, economici e ambientali, senza dimenticare ovviamente la tutela degli operatori corretti e, in ultimo ma non per importanza, del consumatore – concludono Sut e De Carlo.