'Bell'Italia. In viaggio' alla scoperta dei segreti di Toscana e Friuli Venezia Giulia

Domenica 30 maggio alle 18.45 su La7 inizia il viaggio itinerante di "Bell'Italia. In viaggio" il programma che racconta l'Italia, le sue bellezze artistiche, l'artigianato e l'enogastronomia, attraverso lo sguardo di Fabio Troiano che, da turista, si perderà per borghi antichi e conoscerà i custodi delle tradizioni che rendono unico il Bel Paese.



Il tour per lo stivale toccherà Toscana e Friuli-Venezia Giulia.



Il percorso tra i borghi toscani inizierà con la magica Volterra luogo dove storia, natura, arte, architettura e artigianato si incontrano. Fabio, qui, si recherà alla bottega Pagni dove ad attenderlo c'è il maestro di lavorazione dell'alabastro, attività tipica ed esclusiva del paese. Visiterà, poi, la Pinacoteca, dove incontrerà il regista drammaturgo Armando Punzo insieme al quale si "immergerà" nel fascino de La deposizione di Rosso Fiorentino e il Teatro Romano.



Tappa successiva Vicopisano, antico comune medioevale che custodisce intatta la sua storia millenaria. A incantare Fabio la Rocca del Brunelleschi, capolavoro di strategia difensiva dell'architetto. In questo antico luogo, Fabio, farà la conoscenza della guida Massimo Lenzi e insieme visiteranno l'edificio.A chiudere il viaggio Villa Reale di Marlia a Capannori, nel lucchese, dimora che racchiude cinquemila anni, simbolo di uno dei massimi esempi di stile impero perfettamente conservato in Italia.. Il conduttore insieme al pescatorerisalirà il letto del fiume dove, navigando tra i canali e i canneti, si cimenterà nella pesca con la rete.A seguire, capitale del primo ducato longobardo fondato in Italia nel 568 d.C. Qui Fabio si troverà di fronte il ponte sul Natisone, simbolo della città. Si raggiungerà il centro storico, con il Duomo e l'ingresso del Tempietto Longobardo, piccolo edificio che racchiude opere d'arte di grande pregio.Terza fermata friulana, terra di orologiai, dove gli artigiani conservano la tradizione del lavoro di bottega. Si andrà, quindi, alla scoperta dei tre orologi più particolari del paese.Raggiunta poisi visiterà il Palazzo Dipinto ornato di affreschi che rappresentano cavalli, palafrenieri e virtù teologali e la scuola mosaicisti.Ultima "fatica" nella regione,, dove ad attendere Fabio, all'inizio del percorso, ci sarà, guida ambientale, e altri escursionisti.Luogo la strada si imbatteranno in un. Il punto d'arrivo dell'escursione sarà ilAl termine della puntata l'editoriale del direttore di Bell'Italiache porterà il pubblico a riflettere sul ruolo che ricopre di conservatore dell'arte, della cultura e della storia del paese.