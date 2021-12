'Bene il nuovo treno veloce di Italo'

Con l’attivazione da domenica 12 dicembre del nuovo collegamento ferroviario diretto Udine-Pordenone-Milano da parte della società Italo Spa, “si conferma che il nostro è un territorio attrattivo su cui investire” è il commento del consigliere regionale Emanuele Zanon.

L’esponente di Regione Futura in Consiglio Regionale ricorda come “il collegamento veloce della tratta trasversale Nordest-Nordovest ha un effetto positivo su tutta l’area friulana, in particolare quella pordenonese. Ora auspichiamo che questa importante acquisizione per il nostro territorio sia seguita da un’accelerazione anche sul fronte della mobilità su ferro regionale e interregionale e in particolare sulla riapertura al trasporto pubblico locale dell’intera tratta ferroviaria Sacile-Gemona”.

“Attendiamo l’audizione in IV Commissione con RFI affinché la società ci dia un cronoprogramma puntuale e rapido circa i lavori di realizzazione del sottopasso sulla SS13 a Sacile, così come i successivi passaggi a livello lungo tutta la linea, nonché rispetto all’iter autorizzativo per la concessione delle stazioni circostanti in vista di una loro riqualificazione” aggiunge il consigliere di Regione Futura che in proposito si è confrontato con l’assessore Pizzimenti in occasione dell’ultima seduta della Commissione competente.

In particolare il completamento dei lavori sulla linea ferroviaria Maniago-Gemona e l’efficientamento dei passaggi a livello che si trovano lungo la tratta vanno inquadrati “in una più ampia rete di trasporto pubblico locale che assicuri la mobilità ecologica e veloce a servizio del pendolarismo, del trasporto merci, ma anche del turismo” conclude Emanuele Zanon.