Si terrà sabato 2 ottobre alle 20.45 a Portogruaro, al Teatro Luigi Russolo l’incontro dal titolo ‘Dal deserto alla laguna, scelte di vita alternative’. L’appuntamento che vedrà protagonisti Max Calderan e Vittorio Pierobon per la presentazioni dei loro nuovi libri, fa parte della rassegna “L’Autore si Presenta” a cura della città di Portogruaro.

Il libro di Max Calderan intitolato ‘La linea nel deserto’ ed edito da Gribaudo Feltrinelli racconta la storia straordinaria dell’esploratore che ha attraversato per primo Il Rub’ al-Khali, il deserto di sabbia più grande del mondo e l’ultima frontiera inesplorata della terra. Un’esplorazione storica che porterà a modificare le carte geografiche aggiungendo il percorso tracciato ormai conosciuto come Calderan Line.

Scritto a quattro mani con Simona Recanatini, narra la storia di Max: la storia di un bambino che sogna di andare su Marte e che, quarant’anni dopo, ormai uomo, attraversa per primo a piedi, in solitaria, i 1.100 chilometri del Rub’Al-Khali, che al suo interno può contenere Francia, Belgio e Paesi Bassi tutti insieme, che i beduini chiamano il Quarto Vuoto, una lingua di sabbia talmente imponente da essere battezzata la “quarta parte” dopo terra, cielo e mare. Nel mezzo la vita, l’amore per la famiglia, i successi e i fallimenti, le grandi imprese, la passione per la scienza e per la natura, insomma tutto ciò che ha portato Max Calderan a essere una delle personalità più poliedriche e sfaccettate del nostro tempo.

Il libro di Vittorio Pierobon, ‘Ecosfide: Venti storie di scelte alternative nel rispetto della natura’, “racconta storie minime, all'apparenza semplici. Invece potenti, inusuali, nuove. Rivelano che sotto le foglie c’è l’humus della vita, quella nascosta, che non grida, non strombazza, non chiede ma, al contrario, fa, produce e piace. Andiamo allora a scoprirla questa vita. Si trova tra le pagine di Ecosfide, facciamola nostra, ci potrebbe aiutare, a essere migliori”, si legge nella prefazione di Mauro Corona.

Pierobon, giornalista e “cacciatore di storie” ci fa conoscere una serie di personaggi del Nordest che riescono ad avere un rapporto armonico con l’ambiente. Vite green, scelte alternative, sfide estreme, ma sempre nel rispetto della natura e con la consapevolezza che l’uomo non è il più forte. Incontri ravvicinati con persone normali che fanno qualcosa di speciale: da Tom Perry, l’uomo che è salito in cima al Kilimangiaro a piedi scalzi, da Andrea Spinelli che cammina con il cancro, ad Alberto Fiorin, il “Forrest Gump” in bicicletta.

Ma non solo imprese estreme, anche scelte originali, come quella di Paolo Beraldo e Maria Luisa De Bin che vivono in un rimorchiatore in laguna a Venezia o di Ilaria Panozzo, che ha comprato un forte sull’Altopiano di Asiago, e ancora di Gianni Mattiolo, che vive con quaranta leoni e tigri in giardino, oppure di Pietro Maroè, il ragazzo che parla con gli alberi. Ma anche, e soprattutto, Max Calderan, che Vittorio ha conosciuto durante un’intervista per Il Gazzettino: così colpito dalla sua storia, il giornalista ha deciso di inserire un capitolo dedicato al “Figlio del Deserto” in chiusura, poco prima che il libro andasse in stampa.

Questo fatto ha dato così inizio a un rapporto epistolare unico che, finalmente, li porterà a incontrarsi per la prima volta di persona proprio sabato, in occasione dell’incontro.

È possibile assistere alla presentazione solo su prenotazione, inviando una mail all’indirizzo info@teatrorussolo.it (per informazioni: 0421 270069)