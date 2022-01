'Dal Presepe di sabbia un messaggio di speranza'

"Una città che ha saputo destagionalizzarsi, guardando con intelligenza ai propri turisti con l'allestimento in periodo invernale di un presepe artistico realizzato utilizzando come materia prima ciò che è la ricchezza di questa località cioè la sabbia".

Così il governatore della Regione Massimiliano Fedriga si è espresso oggi a Lignano, visitando un artistico presepe nei pressi della Terrazza a mare, sul lungomare della località balneare friulana. Insieme al sindaco Luca Fanotto e ai consiglieri regionali Mauro Bordin e Maddalena Spagnolo, Fedriga è stato accompagnato lungo il percorso del presepe organizzato dall'associazione culturale Dome aghe e Savalon d'aur e realizzato dagli artisti dell'accademia della sabbia di Roma. La rappresentazione di quest'anno è dedicata alla Divina commedia di Dante, rendendo omaggio all'opera immortale del Sommo poeta.



"Questo presepe - ha detto il presidente al termine della vista - ha già ricevuto le visite di moltissimi turisti non solo della nostra regione ma anche dei territori contermini. Quella allestita a Lignano è una vera e propria opera d'arte realizzata con materiale del nostro territorio, la sabbia, che è il cuore di questa località"."Le magnifiche sculture qui esposte - ha concluso Fedriga - mettono assieme un capolavoro della letteratura mondiale con un altro simbolo universale che è quello della natività, offrendo così un messaggio di bellezza e di speranza all'intera collettività".

Soddisfazione da parte del primo cittadino, Luca Fanotto: "Lignano è felice di questa visita, consapevole anche degli impegni molto più che numerosi che contraddistinguono l’agenda del presidente Fedriga. Ciò non gli ha impedito di cogliere il senso più ampio del presepe di sabbia e di tutto ciò che negli anni la nostra città è riuscita a costruire, con un’offerta per turisti e residenti che sa uscire dal classico contesto estivo, che punta a intercettare nuovi ospiti e comunque a far vivere la comunità. Sono infine molto soddisfatto per come si è riusciti a dare una veste natalizia a tutta la cittadina, da Riviera a Sabbiadoro, pur rimanendo aderenti alle disposizioni in materia di prevenzione del Covid, all’insegna di prudenza e responsabilità, con l’auspicio che il prossimo Natale si possa inaugurare una rassegna di eventi privi di restrizioni".