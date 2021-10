'Dopo il lungo stop si torna a sciare'

“Dopo un anno e mezzo di stop obbligato dalla pandemia si torna a sciare: il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha confermato che non sussistono problemi. C’è già un protocollo delle Regioni che può essere usato come punto di partenza e che permetterà la riapertura delle aree sciistiche a favore degli sciatori non agonisti e amatoriali, un passo fondamentale per consentire ad un settore strategico come quello della montagna di riprendere l’attività nel pieno rispetto delle regole. Scongiurato un altro inverno senza sci che avrebbe messo in ginocchio l’intero comparto. Un ringraziamento al Ministro leghista Garavaglia attento alle esigenze del comparto della montagna anche del Friuli Venezia Giulia e che aspettiamo questo inverno nella nostra Regione in visita alle nostre stupende montagne", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg, Marco Dreosto.