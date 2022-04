'Due chiacchiere e una tisana' all’orto officinale Hortuli di Sesto al Reghena

Prosegue il ciclo di incontri “Due chiacchiere e una tisana” organizzato dalla Delegazione FAI di Pordenone presso l’orto officinale Hortuli di Sesto al Reghena. Sabato 9 aprile arriva il terzo imperdibile appuntamento dal tema “Erbe spontanee e prati stabili”. Hortuli sorge proprio a pochi passi dai prati Burovich, prati stabili ricchi di biodiversità, che fanno da polmone verde al borgo di Sesto al Reghena.



In questa occasione i volontari accompagneranno i visitatori in una piacevole passeggiata e chiacchierata alla scoperta delle essenze principali che crescono spontaneamente in questo luogo, specialmente in primavera. Sarà anche l'occasione per conoscere meglio due beni in cui il FAI - Fondo Ambiente Italiano si impegna ogni giorno per preservare il suolo e la sua ricchezza: il Monte Fontana Secca e i pascoli di Alpe Pedroria e Madrera.



Durante l’incontro sarà offerto anche un assaggio di tisana alla melissa, prodotta nell’orto officinale Hortuli, che segue una coltivazione con metodo biologico. L’appuntamento è dunque sabato 9 aprile alle ore 16:00 presso l’azienda in Viale degli Olmi 4/A, Sesto al Reghena (PN). Visti i posti limitati, è consigliabile la prenotazione nel sito faiprenotazioni.fondoambiente.it Per la partecipazione è richiesto un contributo libero a partire da 5,00€ per gli iscritti FAI e da 7,00€ per i non iscritti. Possibilità di iscriversi al FAI in loco.



Nel rispetto della vigente normativa, sarà necessario esibire la Certificazione Verde e indossare una mascherina FFP2. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Sesto al Reghena. Per ulteriori informazioni contattare pordenone@delegazionefai.fondoambiente.it