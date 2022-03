'Due passi più vicini' tra Moimacco e Bottenicco

Si terrà a Moimacco, all'arena della chiesetta di San Giovanni, il 26 marzo alle 10, l’inaugurazione di “Due passi più vicini”, un progetto realizzato dalla Pro Loco Pro Moimacco, in collaborazione con il Gruppo Giovani Moimacco, Misia Multiverso e l’associazione Partecipa.

Un percorso di quattordici brevi tappe, segnato da altrettante bacheche integrate nel paesaggio, che unisce gli abitati di Moimacco e Bottenicco in un’insolita passeggiata. Oltre all’invito a godere del verde e della natura, ogni tappa suggerisce la lettura di brani di prosa e poesia per una riflessione a tutto tondo sull’integrazione e il senso di comunità.



“Due passi più vicini - raccontano i membri del consiglio della Pro Moimacco - nasce proprio dal desiderio di ripartire, ritrovarsi ed essere presenti sul territorio anche grazie a nuove modalità di incontro. L’intenzione è di rigenerare e ritrovare quella dimensione comunitaria che in questo periodo è andata sempre più perdendosi, per tornare ad essere nuovamente due passi più vicini, tra persone, tra cittadini, tra compaesani. Si tratta anche di un avvicinamento figurato a una nuova visione del mondo, una visione più generosa, positiva e costruttiva, che mette in campo - o meglio, nei campi di Moimacco e Bottenicco - dei valori dai quali lasciarsi ispirare.” Il futuro che la Pro Loco Pro Moimacco immagina, si basa sull’ascolto di sé e del prossimo, sull’empatia, sul rispetto dell’ambiente, sull’inclusione e sulla diversità. Valori importanti e quanto mai attuali che in questo progetto vengono però raccontati attraverso una prospettiva universale, umana e poetica, in grado di unire nella diversità.



La realizzazione artistica è a firma di Elena Tuan, fondatrice di Misia Multiverso (@misiamultiverso) progetto femminista incentrato su questioni di genere e poesia, che nell’iniziativa moimacchese ha saputo includere alcuni poeti emergenti italiani tra cui Maura Termite, Diogene Vanzetti, Valentina Cottini e Giulio Zambon.Non solo prosa e poesia, ma anche nuove modalità di comunicazione e approfondimento all’interno di quest’iniziativa. In particolare, il Gruppo Giovani Moimacco, associazione attiva sul territorio che coinvolge ragazzi dai 16 ai 25 anni in diverse attività, si è occupato della realizzazione di contenuti integrativi a sorpresa, fruibili tramite la lettura dei QR code presenti nelle bacheche, che completano in modo creativo le riflessioni proposte lungo il percorso.Per saperne di più è possibile consultare questo link