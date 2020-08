'E quindi uscimmo a riveder le stelle' a Polcenigo

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” - Incontro all'aria aperta nel borgo di Polcenigo, organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Pordenone. Il celebre verso dantesco, diventato attuale più che mai con il lockdown, è finalmente realtà. Per ammirare il cielo stellato e riempire gli occhi di bellezza, è in arrivo un nuovo evento estivo del Gruppo FAI Giovani Pordenone.



Domenica 9 agosto saranno due gli appuntamenti imperdibili a Polcenigo, uno dei borghi più belli d’Italia.

Dalle 17:30 in poi, visite guidate al giardino di Palazzo Salice-Scolari, realizzato nella prima metà del 1800 dall’ing. Quaglia, che offre una splendida vista sull’abitato.

Seguirà un breve workshop a cura dell’Associazione Borgo Creativo, per mettere alla prova manualità e doti artistiche realizzando simpatiche stelle di carta in attesa del tramonto.



Al calar del sole, tutti col naso all'insù a caccia di stelle cadenti. Ritrovo nella frazione di Mezzomonte per una serata dedicata all’osservazione del cielo notturno, conversando sulle Perseidi con l’AAMFO - Associazione per l'Astronomia e Meteorologia del Friuli Occidentale.

Per soddisfare più visitatori possibili e garantire il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19, le visite saranno organizzate su più turni, con prenotazione obbligatoria.