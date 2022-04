'Ferrovie e disabilità, a Casarsa stazione inaccessibile'

Restano ancora giù dai treni in stazione a Casarsa della Delizia le persone con disabilità. Mentre ha destato scalpore la vicenda delle 27 persone disabili che hanno dovuto rinunciare al posto prenotato sul treno da Genova a Milano, l'associazione Laluna Impresa Sociale di San Giovanni sottolinea ancora una volta la situazione problematica della stazione ferroviaria di Casarsa della Delizia dove nulla è ancora stato fatto per rimuovere le barriere architettoniche che impediscono, a chiunque si muova con il supporto di una carrozzina, di raggiungere i binari e quindi di poter fruire in autonomia dei servizi offerti dal Gruppo RFI. Dal gruppo ferroviario è arrivata una prima risposta in merito, ma per l'associazione occorre accelerare sulle tempistiche degli interventi, al momento programmati entro il 2026.

“Siamo indignati – ha spiegato il presidente Francesco Osquino – per quanto accaduto a Genova ai danni di persone con disabilità, ma lo siamo ancora di più per la poca considerazione per le esigenze specifiche delle persone con disabilità. Questo spiacevole episodio deve aprirci gli occhi per capire che è necessario lavorare all'inclusione, soprattutto a livello culturale. Crediamo sia fondamentale fare un cambio di rotta per ripensare ad una mobilità davvero accessibile per tutti. Non è accettabile – ha affermato - che in un mondo moderno come il nostro, alle persone con disabilità sia ancora impedito l'accesso ai binari in autonomia e che ancora manchino sui treni di Trenitalia dei sistema di carico per le carrozzine. Noi auspichiamo che, come risposto già da Trenitalia, i lavori alla stazione di Casarsa vengano fatti, ma sollecitiamo anche che si acceleri sulle tempistiche”.

Alcuni mesi fa l'associazione Laluna si era fatta portavoce di alcune testimonianze dirette di persone con difficoltà motorie e aveva scritto alcune lettere per chiedere lumi sugli interventi in programma per sanare la situazione, che non solo rende impossibile l'autonomia per le persone con ridotta mobilità ma costringe le associazioni del nostro territorio all'assistenza continua di operatori ed educatori. Nell'ultima missiva Laluna sollecitava Rfi a dare risposte sulle tempistiche e sulla tipologia di lavori di riqualificazione previsti in stazione a Casarsa.

“A questo ulteriore appello – ha concluso Osquino – Rete Ferroviaria Italiana ci ha comunicato che gli interventi per l'adeguamento alle norme STI PRM, previsti nell'ambito degli interventi Easy e Smart Station, sono programmati entro l'anno 2026 e che tali interventi prevedono l'adeguamento di tre marciapiedi con l'installazione di percorsi tattili, la realizzazione degli ascensori a servizio dei suddetti marciapiedi, la riqualificazione delle tre pensiline con la sostituzione dell'impianto di illuminazione, il restyling del sottopasso e scale ed infine la riqualificazione dell'intero Fabbricato Viaggiatori”.

Per l'associazione Laluna quanto accaduto a Genova ha fatto scalpore, ma purtroppo non si tratta di un'eccezione: bisogna lavorare alla sensibilizzazione della comunità sulle tematiche dell'accessibilità ed inclusione.