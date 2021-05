'Garantire un modello turistico inclusivo'

"Con l’avvicinarsi dei mesi estivi e l’avvio della nuova stagione balneare è comprensibile che si siano sollevate da più parti alcune preoccupazioni per la fruibilità delle spiagge, in particolare nelle diverse località del Comune di Lignano, anche alla luce delle inevitabili restrizioni dovute all’emergenza da Covid-19, che ha portato con sé l’esigenza di ripensare la modalità di fruizione delle spiagge, gli spazi e i servizi", afferma il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Giampaolo Bidoli, alla vigilia dell’apertura della stagione estiva 2021.

"È evidente che la spiaggia rappresenta un bene per tutta la collettività ed hanno ragione quanti in questi giorni sottolineano la necessità di riflettere sul modello di turismo che vogliamo nelle nostre località marittime. I turisti e i fruitori delle spiagge sono diversi, come diverse sono le loro esigenze e le loro capacità di spesa, a maggior ragione in un momento come quello attuale. È quindi necessario per tutti i soggetti coinvolti porre la massima attenzione al fine di garantire differenti servizi e possibilità, affinché le spiagge del territorio regionale siano veramente accessibili e inclusive sotto tutti i punti di vista tanto più che queste problematiche vengono sollevate, con sempre maggior frequenza, non solo dagli utenti e fruitori, ma pure dai gestori di alberghi e attività commerciali che lamentano una riduzione della presenza di turisti che inevitabilmente si spostano in altre spiagge vicine, anche extraregionali, per la disparità di trattamento riservata. È, dunque, urgente un ragionamento complessivo su questi temi con tutti i soggetti istituzionali e i vari portatori di interesse, perché le nostre spiagge siano un bene veramente accessibile a tutti", conclude Bidoli.