'I luoghi del cuore', prosegue la raccolta firme per il Carso

“Non è più tempo di attendere: è tempo di rendere prioritario questo tema, concentrare l'attenzione verso un Carso che è casa nostra” aveva affermato il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint poco dopo gli incendi devastanti di questa estate. “Ogni azione messa in atto in questo senso ci consentirà di evitare che i roghi possano ripetersi. Tuteliamo il nostro Carso in tutti i modi possibili”.

E' in questo senso che si muove la candidatura di tutto il territorio transfrontaliero colpito dai roghi a 'I Luoghi del Cuore', il più grande censimento spontaneo per la tutela del patrimonio italiano, promosso dal Fai. “La tutela dell’ambiente è una questione sempre più urgente e gli incendi di questa estate ci hanno mostrato quanto possa essere fragile” commenta Cisint. Il Carso rappresenta un vero e proprio unicum sotto gli aspetti geologico, naturalistico, urbanistico e culturale, proteggere il Carso significa proteggere il pianeta per poterlo consegnare alle generazioni future.

Il Carso - Kras in sloveno e croato, Cjars in friulano, Karst in tedesco - è un luogo di condivisione, che supera i confini politici. Un territorio fortemente radicato nell’immaginario collettivo di chi vive in Friuli Venezia Giulia e nelle vicine Slovenia e Croazia, amato allo stesso modo dai cittadini dei diversi paesi, che lo vivono come una preziosa risorsa, identitaria e comune. A dimostrarlo, anche l’importante lavoro congiunto di istituzioni e volontari italiani e sloveni nella gestione dell’emergenza legata agli incendi.

“Siamo fieri di sostenere iniziative come questa. L’evento che abbiamo organizzato in teatro poche settimane fa rappresenta alla perfezione la via che vogliamo seguire: la tutela incondizionata di una terra che tanto ci rappresenta e amiamo”, termina il Sindaco.

A promuovere la candidatura del “nostro Carso, naš Kras” è anche la Regione. Superata l’emergenza, infatti, è necessario ripristinare il territorio danneggiato: un processo che richiederà un’analisi accurata degli effetti del fuoco sull’ecosistema ambientale e un’attenta programmazione finalizzata alla ricostituzione dei sistemi naturali ed economici.

Votare il Carso a “Luogo del Cuore” è semplice. Tutti - maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri - possono partecipare fino al 15 dicembre 2022, con un semplice click a questo link o attraverso i moduli cartacei di raccolta firme.

Venerdì 21 ottobre sarà possibile firmare i moduli al teatro comunale di Monfalcone, in occasione dello spettacolo di Fvg Orchestra.

I luoghi più votati riceveranno un contributo a fronte della presentazione di un progetto da concordare con il Fai: 50.000, 40.000 e 30.000 euro verranno assegnati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato. Fai e Intesa Sanpaolo, dopo la pubblicazione dei risultati - prevista a febbraio 2023 - ed entro il mese di marzo, lanceranno inoltre il “Bando per la selezione dei progetti di intervento”, in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi che avranno ottenuto almeno 2.500 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di sostegno sulla base di specifici progetti d’azione.