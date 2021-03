'Investire nel verde per aumentare il turismo'

“Investire sull’ambiente vuol dire migliorare la qualità della vita e anche assecondare la naturale vocazione dell’Italia a ospitare turisti da tutto il mondo. Ecco perché è una buona notizia che Lignano Sabbiadoro sia appena diventata la settima città italiana battezzata Città degli alberi e inclusa nell’elenco delle Tree cities di Fao e Arbor Day Foundation", dice in una nota il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava, deputato della Lega.

"Il riconoscimento alla località del Friuli-Venezia Giulia ripaga il grande impegno degli amministratori locali e un lungo lavoro per rendere la cittadina più verde e vivibile a beneficio di chi ci abita e di chi la frequenta nei mesi estivi per le vacanze. Questo successo internazionale dovrebbe essere considerato un modello da seguire in molte altre città e poi in tutta Italia: la transizione ecologica sarà il cuore degli investimenti previsti dal Recovery Fund e può produrre uno sviluppo sostenibile che non solo darà un contributo a far ripartire l’economia e il mercato del lavoro sull’immediato, ma offrirà nuove possibilità e maggiore attrattività a chi in futuro vorrà venire a visitarla”, conclude Gava.