'Italo? Dovrebbe fermare anche al Trieste Airport'

Dopo il M5S, che ha presentato un'interrogazione regionale, anche il sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet, interviene sulla nuova tratta annunciata da Italo, con partenza e arrivo a Trieste. Il primo cittadino scrive direttamente all'azienda, per chiedere di valutare l'inserimento di una fermata al Trieste Airport.

"Ho appreso dalla stampa con piacere, che la vostra società ha deciso di ampliare l’offerta ferroviaria nella nostra Regione. Infatti, a partire da 27 maggio i vostri treni ad alta velocità arriveranno fino a Trieste. Questa renderà la nostra Regione meno isolata dal resto d’Italia. Il mio auspicio è che in seguito ci siano ulteriori collegamenti, anche con altri orari. Mi rammarico del fatto che nelle tappe del percorso non sia stata inserita la fermata presso l’aeroporto regionale, unico scalo del Friuli Venezia Giulia, che ricade all’interno del nostro Comune", scrive Vecchiet.

"Vorrei ricordarLe, che il nostro aeroporto è inserito all’interno di un polo intermodale, costruito e inaugurato da pochi anni. Infatti la fermata ferroviaria (dotata di centinaia di posti auto) è collegata con l’aeroporto, tramite passerella pedonale aerea coperta, e in questo spazio è presente anche una stazione per gli autobus, che la collegano verso Trieste, Udine, Venezia e la Slovenia. Questo polo intermodale è costato ingenti risorse finanziarie alla nostra Regione, ma con scarsi collegamenti con il resto d’Italia, rischia di rimanere poco appetibile agli utenti".

"Credo sia necessario istituire quanto prima una fermata che permetta ai quasi 200.000 abitanti all’area goriziana, della Bassa friulana e del Mandamento monfalconese, di raggiungere in poche ore città importanti del nostro Paese. Personalmente ritengo che le tappe andavano valutate in maniera diversa e, dopo la partenza o prima dell’arrivo a Trieste, andava privilegiata la sosta al Trieste Airport. Premetto che non esiste alcun motivo di campanilismo con Monfalcone, il cui territorio si trova a poche centinaia di metri dal polo intermodale: è una questione di opportunità strategica. Auspico che questa proposta sia valutata con attenzione e siano adottati quanto prima correttivi anche nella prossima programmazione ed eventuale rafforzamento della presenza di Italo nella nostra Regione".

"Lo sviluppo del nostro aeroporto e del polo intermodale regionale dipende anche dall’offerta dei mezzi trasporto e credo che in futuro il trasporto ferroviario svolgerà un ruolo strategico importante, a livello regionale e nazionale", conclude Vecchiet.