'La Fvg Card può rilanciare il turismo'

"SviluppoImpresa contiene misure precise per il sostegno e il rafforzamento del turismo, secondo settore del terziario regionale. Dopo la crisi, potrà così ritrovare una centralità nello sviluppo economico della regione, che già si stava evidenziando prima dell'emergenza attraverso numeri in significativa crescita. Inoltre, nel corso del 2020 ha comunque dimostrato una maggiore capacità di assorbire l'urto rispetto altri territori nazionali". Lo afferma in una nota il capogruppo di Progetto Fvg/Ar in Consiglio regionale, Mauro Di Bert, ricordando l'ordine del giorno presentato a sua prima firma, sempre in tema di turismo, riferito "al potenziamento dei servizi attualmente disponibili attraverso Fvg Card, distribuita dalla rete di PromoTurismo e utilizzabile per l'accesso ai musei e ad altre attrazioni regionali".

"L'attuale strutturazione con una validità di 48 ore, oppure di 7 giorni, si presta - spiega Di Bert - a un ampliamento delle funzioni attribuibili alla card. Da potenziare magari con un App che permetta ai turisti di registrarsi, favorendo così un tracciamento e potendo anche prenotare online, per esempio, lo skipass, l'ombrellone e l'ingresso a una mostra o a qualsiasi forma di noleggio".

"La distribuzione della Fvg Card, attraverso il circuito di PromoTurismo, permette anche ai residenti - aggiunge la nota - l'opportunità di acquisirla, fruendo della possibilità di accedere alle prenotazioni online da un unico sistema, gestito proprio dal soggetto turistico regionale per antonomasia".

"Nell'ordine del giorno, accolto dalla Giunta regionale, ho anche proposto - conclude Di Bert - l'opzione di rendere gratuito l'ottenimento della Fvg Card. Andrebbe consegnata a ogni turista in arrivo nella nostra Regione da parte dell'agenzia alla quale si rivolge o della struttura ricettiva presso la quale soggiorna, favorendo in questo modo anche un controllo aggiornato delle presenze turistiche".