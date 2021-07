'La Vile di Udin', tra piazze, vicoli e contrade, i segni parlanti di una città

Giovedì 15 luglio 2021, ore 18.30, a Udine, passeggiata tra piazze, vicoli e contrade, alla scoperta dei segni parlanti di una città, con partenza da piazza Libertà e percorso lungo le vie del centro, fino a via Poscolle.



Una passeggiata nel cuore della “Vile di Udin” permetterà di scoprire attraverso le intitolazioni delle piazze, dei vicoli e contrade le attività artigianali e commerciali di un tempo, la storia di antiche chiese scomparse, la biografia di personaggi coraggiosi e ingegnosi, di conoscere originali e a volte misteriose denominazioni in friulano come borc de speronariis, androne dal len pali, vie Spelvilàn e vie dai Cramârs.



Nomi che diventano strumenti per leggere e interpretare la società che li ha visti nascere, essi sono infatti il risultato di denominazioni che si sono sovrapposte nel corso del tempo a seguito di influenze di tipo storico, sociale ed economico. Un modo insolito e curioso per ripercorrere la storia della città.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ITINERARIA - Incontri Culturali e Itinerari d’Arte in Friuli Venezia Giulia dal 1993

www.itinerariafvg.it +39 347 2522221 itineraria@itinerariafvg.it PEC itinerariafvg@pec.it