'Lignano, una spiaggia per molti ma non per tutti'

In vista dell’imminente avvio della stagione turistica a Lignano, da un gruppo di residenti e possessori di seconde case parte la richiesta per poter usufruire della spiaggia anche a Pineta e Riviera. “Con l’arrivo del Covid-19, sono state adottate molte regole per trovare il giusto compromesso tra la salvaguardia della salute e delle attività commerciali e ricettive. Queste regole, purtroppo, per alcuni versi si sono rivelate discriminatorie e lesive della libertà di scelta dei cittadini”, spiegano.

“In particolare, con l’ordinanza 25 del 29 maggio 2020, il Comune di Lignano Sabbiadoro ha istituito il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, tende, teli, asciugamani, attrezzature gonfiabili, etc., nonché con mezzi nautici, la fascia di cinque metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, a esclusione dei mezzi di soccorso. Questo comporta che l’accesso alla spiaggia e al mare sia consentito solamente per passeggiare e che, per trascorrere qualche ora in spiaggia, sia necessario noleggiare un ombrellone per l’intera giornata (a volte è consentita la mezza giornata dalle 14)”.

Alcuni cittadini e proprietari di seconde case, temendo che anche per quest’anno venga adottato il medesimo provvedimento, vogliono manifestare la loro contrarietà nei confronti di un atto “che lede il diritto a godere di un bene che è di tutti e che risulta a beneficio solo di pochi. Nelle spiagge di Lignano Pineta e Riviera non sono stati individuati tratti da adibire a spiaggia libera, come, invece, è stato fatto a Sabbiadoro già dallo scorso anno; inoltre i concessionari Sil Spa e Lignano Pineta Spa non hanno stabilito nessuna scontistica a favore dei residenti e dei proprietari di seconde case, come, invece, è stato fatto a Sabbiadoro”, prosegue l’appello.

“Nel corso della passata stagione estiva, più volte i residenti, gli anziani e anche i portatori di handicap hanno ricevuto l’invito - non sempre in modo cortese - a recarsi presso le spiagge libere di Sabbiadoro. Un invito che risulta un insulto sia per le persone che abitano fronte mare e, quindi, dovrebbero prendere la macchina per spostarsi, sia per le persone in difficoltà, che da sole non sarebbero in grado in modo autonomo di recarsi così lontano”.

“Alcuni residenti e proprietari di seconde case di Pineta e Riviera hanno già a suo tempo chiesto aiuto al Comune per istituire tratti di spiaggia libera anche nelle due località e consentire a tutti di poter godere di qualche ora di mare senza l’obbligo di noleggiare un ombrellone per l’intera giornata. Vista l’attuale crisi economica, non tutti possono permettersi il pagamento del noleggio dell’ombrellone. Inoltre, durante la passata stagione il Comune ha consentito alla società Riviera spa di occupare con la propria attrezzatura a pagamento la zona della foce per creare un’area elioterapica. I residenti e proprietari di seconde case di Pineta e Riviera si chiedono perché quel tratto di spiaggia non potesse essere destinato a spiaggia libera per consentire a chi, magari per qualche ora, vuole godere del mare”.

“Ci rivolgiamo, quindi, anche al Comune, affinché possa salvaguardare i diritti della collettività, compresi i propri cittadini e chi su Lignano ha creduto, investendo i propri risparmi e che puntualmente paga le tasse. Al momento questa richiesta di aiuto non avuto risposta alcuna, abbandonando nella solitudine chi nelle istituzioni ha sempre creduto”, conclude l’appello.