'Luci e silenzi d’inverno' alla scoperta del Carso triestino

Luci e Silenzi d’Inverno è un’escursione nella quiete del bosco e nella bellezza del sentiero che domina Trieste e il suo mare dall’alto, nelle luci invernali che precedono la fine del giorno. L'appuntamento è per sabato 22 gennaio, da Conconello, a Trieste, accompagnati da Sabina Viezzoli, Guida Naturalistica professionista abilitata per il Fvg.



Il percorso porterà i partecipanti sul belvedere più suggestivo del costone carsico per ammirare le luci del crepuscolo.



Informazioni

Partenza da Conconello, sabato 22 gennaio 2022 alle ore 14.15

I dettagli sul luogo di ritrovo saranno comunicati al momento della prenotazione



DIFFICOLTÀ: E, escursionistico – Sentieri e piste forestali, circa 200m di dislivello; giro ad anello di circa 7km

Per il meteo si fa riferimento alle previsioni sul sito www.osmer.fvg.it entro il giorno precedente all’escursione.



ABBIGLIAMENTO / COSA PORTARE: scarponcini da escursionismo (no scarpe da ginnastica/sneakers), abbigliamento adeguato alla stagione. Consigliata torcia o frontale.

Zaino con acqua o bevanda calda, snack



In piccolo gruppo, posti limitati: massimo 12 partecipanti.

Quota di partecipazione: 20 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/omjxzzDXMqG7jtCF7



L’escursione sarà svolta nel rispetto delle misure igieniche e di sicurezza previste dalle normative vigenti anti Covid19.