'Navigando nella Storia', concluso il viaggio da Venezia a Pordenone

Si è concluso venerdì pomeriggio, alla vigilia della Regata Storica, il viaggio rievocativo ideato per ricordare la figura di Giuseppe Rosaccio, raffinato viaggiatore e cartografo pordenonese del XVI secolo.

Tra gli obiettivi del progetto, rilanciare in chiave turistica l'antico collegamento via acqua tra il Noncello e la città Serenissima. Il ‘topo’ chioggiotto, con il suo equipaggio vestito in abiti del tardo Cinquecento, ha completato la sua discesa lungo i fiumi del territorio, prima il Noncello, poi Meduna e Livenza, attraversando, infine, la litoranea veneta e il mare, per approdare in Canal Grande.

Il progetto "Navigando nella Storia" non termina con la fine del viaggio, perché proseguirà nell'ambito di Pordenonelegge 2021. Infatti, giovedì 16 settembre alle 18, nell'Auditorium della Regione, è in programma la conferenza "Viaggio da Venezia a Costantinopoli", nella quale Francesco Vallerani, docente dell'Università Ca' Foscari di Venezia - nonché ideatore insieme al giornalista e divulgatore storico Piergiorgio Grizzo di Navigando nella Storia - racconterà la figura di Rosaccio partendo dal suo scritto più celebre "Viaggio da Venezia a Costantinopoli".

Il tutto nell'ottica di ritornare per mare e intraprendere quello che per lo stesso Rosaccio era 'la madre di tutti i viaggi': da Venezia a Istanbul in barca a vela. Questa impresa servirà a sostenere la candidatura di Pordenone a capitale italiana della cultura 2024.